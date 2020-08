“Es una de las mejores compositoras en el país”: Bruce Springsteen habla sobre Lana Del Rey

Estos días de cuarentena nos han servido para reflexionar sobre todo lo que pasa alrededor del mundo. Muchos están aprovechando el tiempo que tenemos de sobra para meditar y cuestionar sus gustos, los músicos no están exentos de todo esto, y en este aspecto el gran Bruce Springsteen sorprendió a sus fans al echarle flores a Lana Del Rey y afirmar que ella es una de las mejores compositoras de la actualidad.

Resulta que desde que comenzó el encierro, ‘El Jefe’ ha estado muy activo. Primero participó en un concierto a distancia como invitado especial de los Dropkick Murphys en el show que dieron en el Fenway Park de Boston –una de las catedrales del beisbol–, y recientemente apareció en una rola de Bon Iver cantando junto a un montón de artistas como Jenny Lewis, Jenn Wasner de Wye Oak y Elsa Jensen de Rivulare.

Bruce Springsteen da su opinión sobre Lana Del Rey

Sin duda lo más emocionante que ha hecho en las últimas semanas Bruce Springsteen, fue hacerse cargo de su propio programa de radio llamado E Street Band –así como su banda–, el cual se transmite a través de la emisora SiriusXM. En este show presenta algunos DJ Sets y canciones que a él le gustan en una sección que lleva por nombre From His Home To Yours y durante el último episodio puso una rola de Lana Del Rey.

El legendario músico presentó un tema de la cantante de 35 años, para ser específicos “American” que viene incluida en su EP de 2012, Paradise. Si no saben qué onda con esta rola, en ella hay una frase que hace referencia al ‘Jefe’ que dice: “Springsteen is the king, don’t you think/ I was like, hell yeah that guy can sing” (que en español se traduciría como “Springsteen es el rey, ¿no crees? Yo estaba como, demonios, ese tipo sabe cantar”).

Le echó flores a la cantante de “Born To Die”

Pero más allá de ponerla porque hablaba de él y de acuerdo con SPIN, Bruce Springsteen aprovechó que presentó esta canción para hablar sobre Lana. Según el cantante de “Born In The U.S.A.”, un día viajó junto a su familia al pueblo de Lake Placid en Nueva York –donde se crió Del Rey– y estando ahí, en el lugar que la vio crecer, comenzó a platicar con sus hijos y se dieron cuenta que tiene una gran habilidad para contar historias.

“Llegamos a la conclusión mientras hablábamos de que Lana es simplemente una de las mejores compositoras del país. Ella crea un mundo propio y te invita a entrar. Así que una de mis favoritas, la encantadora Lana Del Rey” dijo Springsteen. Esta no es la primera vez que Bruce habla sobre la artista en esta cuarentena, pues en un episodio anterior de su programa de radio puso “Videogames” de la cantante y mencionó que era fan de ella.