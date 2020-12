Nostalgia grunge: Checa a Metallica aventarse un cover de “Would?”, la rola de Alice In Chains

Podrán decir que el grunge ya no existe, que murió en el final de los 90 y otras cosas. Sin embargo, es un hecho que el género perdura en la mente de fanáticos y otros músicos de la vieja guardia como Metallica. La banda comandada por James Hetfield, que evidentemente no fue exponente del género, aún recuerda aquella época y a uno de sus grupos más emblemáticos: Alice In Chains.

El combo metalero se unió a un reciente homenaje que el Museo de la Cultura Pop (MoPOP) ubicado en Seattle realizó en nombre de la agrupación anteriormente liderada por Layne Staley. En esta ocasión, los de San Francisco se aventaron un cover de la clásica “Would?”.

El cover de Metallica a Alice In Chains

La historia de Metallica y Alice In Chains se remonta precisamente a la década de los 90. Los de Seattle en algún momento fueron considerados para unirse al Shit Hits The Sheds Tour que Metallica organizó en 1994. La dura adicción del cantante Layne Staley a la heroína complicó su aparición, pero la relación entre las bandas fue cercana.

Jerry Cantrell, guitarrista de AIC, se mantiene en contacto seguido con Hetfield y compañía. El músico no tiene reparo en elogiar al grupo de San Francisco e incluso ha participado con ellos en distintas presentaciones sobre el escenario.

Alice In Chains continuó con su carrera tras finalizados los 90 y la relación de fraternidad con el combo metalero siguió a través de los años. Ahora, en una nueva demostración de hermandad entre grupos, Metallica hizo un cover de “Would?”, la clásica canción de grunge que la banda de Cantrell lanzó en el disco Dirt.

Esta versión forma parte de la celebraciones por el premio que el Museo de la Cultura Pop de Seattle le otorgó a la banda de grunge (MoPOP Founders Awards). “¡Hey, Alice In Chains! Felicitaciones por el premio. Estamos contentos de ser parte de su viaje en la vida y es genial haberlos conocido…”, comentó Hetfield en el homenaje. Chécala a continuación.

Ver en YouTube

El homenaje completo

Metallica no fueron los únicos encargados de homenajear a la legendaria banda noventera. La ceremonia incluyó la participación de diversos músicos que se aventaron covers de las canciones más conocidas del grupo. Y vaya que fue increíble porque hubo viejas caras de la escena grunge y otros invitados increíbles.

Korn, Duff McKagan de Guns N’ Roses, Krist Novoselic de Nirvana y Billy Corgan de The Smashing Pumpkins fueron algunos de los artistas que anduvieron repartiendo talento (virtualmente) a través de los temas de Alice In Chains. Incluso Corey Taylor (vocalista de Slipknot), Taylor Hawkins (baterista de Foo Fighters) y Dave Navarro (guitarrista de Jane’s Addiction) hicieron un supergrupo para interpretar “Man In The Box”. Vaya, hasta un mensaje de Robert Downey Jr hubo. Checa la presentación completa a continuación.