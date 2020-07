A headbanguear se ha dicho: Metallica estrena el tráiler del concierto sinfónico ‘S&M2’

Sí, sabemos que a estas alturas el 2020 nos parece un año caótico y que de plano nada lo arreglaría. Sin embargo, hay alguna que otra noticia a nivel musical que nos pone de buenos y nos hace pensar que sí pueden pasar cosas buenas en medio de la pandemia. Metallica ha sido una de las bandas más activas durante la pandemia, transmitiendo shows en streaming cada semana, pero se guardaron una verdadera sorpresa para todos.

Como recordarán, en septiembre de 2019 y para celebrar los 20 años del primer concierto S&M, las leyendas del thrash metal grabaron durante dos noches en la arena Chase Center y junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco un show espectacular. En él tocaron algunas de sus mejores rolas bajo este formato lleno de arreglos épicos, aunque también aprovecharon para interpretar de esta manera algunas canciones de sus últimos discos, Death Magnetic y Hardwired… to Self-Destruct.

El ‘S&M2’ desde tu casa

Para todos los que no tuvimos chance de vivir esta experiencia, Metallica proyectó la película del S&M2 a nivel mundial en octubre del mismo año, por un solo día los fans que la banda tiene por todo el planeta, tuvieron chance de vivir esta experiencia con las pantallas y el sonido que solamente un cine puede ofrecer, pero muchos nos quedamos con ganas de ver qué era lo que pasaba en ese concierto.

Afortunadamente no tendremos que esperar mucho para resolver esta incógnita pues aprovechando que todos aún estamos en casa y para hacer más amena la cuarentena, la banda lanzará este conciertazo para que todos podamos checarlo en la comodidad de nuestros hogares. Esta noticia –bajita la mano–, ya la había dado el buen Lars Ulrich cuando apareció en el programa de Jimmy Kimmel.

Ahora sí tenemos un buen vistazo de este épico show

Resulta que el pasado 14 de julio y de acuerdo con NME, James Hetfield y Lars Ulrich mandaron un par de mensajes en las historias de Instagram de la banda, avisando que este 15 de julio estrenarían material inédito. Muchos pensaron que quizá se trataba de una rola que había grabado en este cuarentena, pero en realidad lo que querían era mostrarnos el tráiler de este conciertazo.

En este primer vistazo, podemos ver a la banda como siempre, dándolo todo en el escenario para que sus fans se lleven una sonrisa de oreja a oreja cuando salgan del show, y tocando esas rolas crudas que se acompañan perfecto con los arreglos orquestales. Para acompañar esta grandiosa experiencia, también habrá un par de entrevistas con los miembros de la banda y parte del equipo que se encargó de hacer realidad este concierto.

La banda lanzará este gran show el próximo 28 de agosto y puedes preordenarlo justo POR ACÁ. Pero mientras llega ese día, dejen lo que están haciendo e inicien el día con ganas de armar un moshpit en su casa checando el tráiler de S&M2, el segundo concierto sinfónico en la larga carrera de Metallica:

Además del tráiler, también estrenaron dos rolas de este showsazo

Por si no fuera suficiente volvernos locos con este adelanto del concierto S&M2, Metallica también se puso guapo y aprovechando la ocasión, estrenó dos rolas que se grabaron en este espectacular concierto. En particular se trata de “All Within My Hands” del St. Anger y uno de los más grandes clásicos de toda su discografía, “Nothing Else Matters” del aclamado Black Album.

