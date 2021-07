¡Metallica, Green Day, Lorde y más artistas se presentarán en Global Citizen Live 2021!

De unos años para acá, Global Citizen ha llevado su mensaje para combatir la pobreza extrema alrededor del mundo a través de la música y este 2021 no iba a ser la excepción. La organización se prepara para echar a andar un show repleto de superestrellas unidas por la buena voluntad.

Este martes, se dio a conocer a los primeros artistas que se presentarán en el marco del Global Citizen Live. Para la edición de este año, el evento contará con figuras de la talla de Metallica, Green Day, Lorde, Billie Eilish, Coldplay. The Weeknd y varios actos más, con todo tipo de estilos musicales a la orden.

Anuncian el cartel para Global Citizen Live 2021

Como mencionamos, Global Citizen lleva un buen rato adentrándose en la música como vehículo para apoyar su misión: trata de erradicar la pobreza en el mundo. Y no solo eso pues regularmente extienden su mano a otras causas como lo hizo en mayo pasado, cuando organizaron el Vax Live junto a Foo Fighters y otros artistas para apoyar la distribución equitativa de las vacunas COVID-19 en el mundo.

Pues bien, ese no era el único show que la organización tenía bajo la manga para este año ya que acaba de anunciar oficialmente a su line-up para el Global Citizen Live que se llevará a cabo entre el 24 y el 25 de septiembre próximo. Y debemos decirlo: hay de todo y para todos.

En esta ocasión, Metallica y Green Day serán dos de las bandas que encabezarán las acciones junto a otros nombres importantes de la industria como The Weeknd, Billie Eilish, Lorde (que regresa este año a la escena), Coldplay, Duran Duran, The Lumineers y Ed Sheeran como algunos de los actos más esperados.

La lista la completan otros artistas como H.E.R. (recientemente ganadora del Grammy y el Oscar por la rola que hizo para la película Judas and the Black Messiah), Lizzo, Usher, Keith Urban, Andrea Bocelli, Christine and the Queens, Doja Cat, Rag ‘n’ Bone Man y más. Pero la cosa no acaba ahí ya que, según detalla un comunicado (vía Consequence of Sound), en agosto Global Citizen anunciará más invitados.

¿Y cómo lo podremos sintonizar?

Ahí para que le vayas apuntando, debes saber que Global Citizen planea una transmisión de 24 horas (como dijimos, del 24 al 25 de septiembre) desde distintos puntos del planeta. Ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Río de Janeiro, Seúl y Sídney serán algunas de las sedes.

Y ahora sí, la pregunta del millón… ¿Cómo podremos ver el evento? Pues bien fácil, ya que no solo se transmitirá en cadenas televisivas como la BBC, FX o el servicio de streaming de Hulu; también la podrás sintonizar en Twitter y YouTube totalmente gratis.

Global Citizen y su concierto global en vivo buscarán donaciones de líderes mundiales y corporaciones multinacionales que se destinarán a combatir la pobreza y el hambre en el mundo, a incentivar la vacunación contra COVID-19 en países subdesarrollados y apoyar programas de derechos humanos basados en la igualdad de género, de raza y de apoyo a la comunidad LGBTQ+.