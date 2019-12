En los últimos años de esta década, lamentablemente hemos visto como algunas de las leyendas de la música nos han dejado para inmortalizarse en la posteridad. De todos estos artistas, una de las bajas más sensibles fue la del vocalista y líder de Mötorhead, Lemmy Kilmister, quien dejó este mundo el 28 de diciembre de 2015 a los 70 años de edad luego de conocer dos días antes que tenía un agresivo cáncer.

Desde que se conoció la noticia, miles de fanáticos y músicos se pronunciaron ante la muerte de un ícono del metal, pero sin duda a una de las bandas que más les pegó la muerte de Lemmy fue a Metallica, pues en innumerables ocasiones han dicho que sin él y Mötorhead quizá ellos no hubieran tenido éxito, además tuvieron la oportunidad de conocerlo como persona y sobre todo, compartieron el escenario muchas veces.

A cuatro años de que el bajista nos dejó, las leyendas del thrash siguen recordándolo y esta vez no fue la excepción. A través de su cuenta de Twitter, Metallica compartió un pequeño mensaje diciendo que lo extrañaban y subió el fragmento de un video donde podemos verlos tocando junto a Lemmy un clásico de Mötorhead, “Too Late Too Late” en un concierto que dieron en Nashville, Tennessee en septiembre de 2009, demostrando que mano a mano eran un combo poderoso.

Un año después de la muerte de Kilmister el vocalista de Metallica, James Hetfield le dijo a Kerrang! que todo esto le había caído de golpe porque en su mente siempre pensó que él sería eterno: “Estaba bastante angustiado cuando falleció. Mi visión de él era como una estatua de un hombre que era inmortal. Cuando pasó me asusté y pensé, ‘¿dónde está nuestro capitán ahora?’. Ha sido un padrino para nosotros. No hay duda de que sin él no habría Metallica. Cuando él estaba cerca, parecía que las cosas iban a estar bien“.

Además de esto, Lars Ulrich contó todo lo que para él representaba una figura como Lemmy: “Mötörhead tuvo mucho que ver con Metallica esté en este lugar. Pero sólo Lemmy como entidad, como una especie de figura paterna, nos ayudó mucho. No tenía miedo. Era un personaje y a la vez era él mismo, todos lo respetamos mucho. Hizo lo suyo hasta el último aliento. No importa quién seas, ¿cómo no te inspiras en eso?”.