Como muchos artistas lo han hecho, Metallica se ha propuesto acercarse a sus fans vía remota. Pero como siempre, los amos del heavy metal lo harán a su manera. En un anuncio a través de sus redes sociales, la banda anunció el lanzamiento de #MetallicaMondays. Aquí, Ulrich, Hetfield, Hammett y Trujillo subirán conciertos completos de su pasado a su canal de YouTube y Facebook todos los lunes. ¿Hay una mejor manera de empezar la semana?

“Mientras todos hacemos nuestra parte y nos quedamos en casa, nos encontramos perdiendo música en vivo, entonces, ¿qué tal si volvemos a sumergirnos en algunos de nuestros programas favoritos a una distancia socialmente responsable?”, comenzaron su publicación en la que anunciaban #MetallicaMondays. “No queremos sonar muy cursis, pero ahora más que nunca, estamos juntos en esto, y permanecer conectados es como lo superaremos. Con eso en mente, ¡estamos trayendo una serie de shows en vivo de Metallica directamente a tu sofá!”, publicaron las leyendas. Hoy, ya tenemos en su canal el primer concierto de esta serie: Metallica: Live at Slane Castle en Meath, Irlanda el 8 de junio de 2019.

Además de poder disfrutar a lo grande de estos conciertos, Metallica también pone a disposición de sus fans la opción de donar a la fundación All Within My Hands. Esta es una fundación creada por la banda de Los Ángeles que apoya la educación de la fuerza laboral, la lucha contra el hambre y otros servicios locales críticos. En el apartado de donación explican que “su donación ayudará a abordar la inseguridad alimentaria y la escasez de suministros médicos durante la actual crisis de Covid-19 mientras trabajamos con nuestros socios en Feeding America y Direct Relief”.

Junto con el anuncio, Metallica también pospuso su gira de abril por Sudamérica hasta diciembre. A ellos se les unirá Greta Van Fleet en la gira. Con esto comienzan también los conciertos que se cancelan o posponen en el mes de abril. Algo que muchas bandas y organizadores quieren aguantar lo más posible para ver si el problema toma mejores rumbos. Por lo pronto, preparen el headbang en solitario y disfruten de este conciertazo: