Reportan la muerte del rapero y productor, MF Doom, a los 49 años de edad

El 2020 estuvo lleno de malas noticias para la humanidad y por supuesto que no se podía ir sin darnos una más que agregar a la interminable lista. Y es que este jueves 31 de diciembre se dio a conocer la muerte del rapero y productor musical, MF Doom, quien dejó este mundo a la edad de 49 años.

Fue a través de la cuenta de Instagram del rapero donde su esposa, Jasmine, dio a conocer la lamentable noticia detallando que el productor perdió la vida el pasado 31 de octubre. “El mejor esposo, padre, maestro, estudiante, socio comercial, amante y amigo que jamás podría pedir”, escribió la mujer en un emotivo mensaje.

La esposa de MF Doom dio a conocer la noticia a través de Instagram

“Gracias por todas las cosas que me mostraste, enseñaste y me diste, a nuestros hijos y a nuestra familia. Gracias por enseñarme a perdonar seres y dar otra oportunidad, a no ser tan rápido para juzgar y descartar. Gracias por mostrar cómo no tener miedo de amar y ser la mejor persona que podría ser”, continua el texto posteado en IG y que va acompañado de una foto del rapero.

Al finalizar, Jasmine también dedica unas palabras a Malachi Ezekiel Dumile, hijo que tuvo con MF Doom y quien falleció en 2017 a la edad de 14 años. “Las palabras nunca expresarán lo que usted y Malachi significan para mí, los amo a ambos y los adoro siempre. Que TODOS continúen bendiciéndolos a ustedes, a nuestra familia y al planeta”, mencionó.

MF Doom y sus inicios en la música

Daniel Dumile, nombre real de MF Doom, nació el 9 de enero de 1971 en Londres. El rapero comenzó su carrera musical bajo el seudónimo de Zev Luv, donde junto a su hermano Dingilizwe (DJ Subroc), y Onyx the Birthstone Kid–quien reemplazó al tercer integrante, Rodan–, formaron el conocido trío de hip-hop KMD (Kausing Much Damage).

En 1993 y después de la muerte de Dingilizwe, KMD se desintegró y Daniel Dumile cayó en una profunda depresión. Fue hasta el año de 1997 cuando el productor volvió a las andadas bajo el pseudónimo de MF Doom, un personaje enmascarado inspirado en el Doctor Doom, villano de Marvel Comics creado por el gran Stan Lee.

Se convirtió en uno de los pilares del hip hop

Considerado uno de los MC’s más influyentes e importantes en la industria del hip hop, MF Doom dejó como legado algunos de los álbumes de hip-hop más reconocidos de todos los tiempos. Tal es el caso del Madvillainy, el cual realizó en conjunto con el productor californiano Madlib, y que es considerado el mejor trabajo en toda la trayectoria de Daniel Dumile.

Si bien el último disco de Doom salió en el año 2009, el misterioso rapero era conocido por realizar discos y canciones colaborativas con grandes nombres del hip hop y géneros similares. De hecho, hace unas semanas los canadienses de BADBADNOTGOOD lanzaron “The Chocolate Conquistadors”, colaboración que hicieron con MF Doom.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de Daniel Dumile, sin embargo, el hueco que deja Dumile será uno bastante difícil de llenar.