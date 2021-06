Chale: MGMT anuncia la cancelación de sus conciertos en México de 2021

Durante los últimos meses, hemos visto cómo la industria musical se recupera de a poco tras el fatídico 2020 que supuso la pandemia. Sin embargo, aunque algunos festivales están listos par realizarse y diversos artistas ya tienen fechas establecidas para los meses venideros, no todo son buenas noticias en algunos países. Acá en México, por ejemplo, la visita de bandas internacionales como MGMT o Tame Impala seguirá posponiéndose.

Así lo informó el grupo encabezado por Andrew VanWyngarden, quienes a través de sus redes sociales anunciaron la cancelación de las fechas que tenían programadas para la capital mexicana, Puebla y otras ciudades. ¿Qué pasará con Kevin Parker y compañía? Esto sabemos.

Uno de los conciertos más esperados por el público mexicano en 2020 era el que Tame Impala agendó en el Foro Sol de la CDMX junto MGMT y Clairo. Desafortunadamente, como lo sabemos bien, el asunto de la pandemia impidió que el show se realizará y se reprogramó para el próximo 22 de julio de este 2021.

Con la nueva fecha, también se reveló que la joven Clairo ya no participaría en el evento y pues solo quedaba esperar. Pues bien, ahora parece que MGMT seguirá ese mismo camino, posponiendo además la breve gira que tenían preparada por territorio azteca.

Este martes, MGMT anunció la cancelación de sus presentaciones en nuestro país. A través de un posteo en sus redes sociales, la banda informó que “debido a la pandemia, nuestros shows actualmente programados quedan cancelados… Estábamos muy emocionados de tocar para todos ustedes, pero parece que eso no sucederá al menos hasta 2022″, se lee en su publicación de Twitter, donde además comparten los links para solicitar reembolso.

Las fechas en cuestión contemplaban la ciudad de Puebla, Guadalajara, el festival Pa’l Norte (del que especifican sí se realizará aún, pero sin ellos en el line-up) y la fecha del 22 de julio próximo antes mencionada que tenían junto a Tame Impala en el Foro Sol. Sin embargo, todavía no se sabe o se confirma si este último show en la Ciudad de México sigue en pie o se cancela definitivamente. Esto sabemos.

We regret to announce that our Mexico and Houston shows are canceled. We’re deeply sorry, but COVID. Here are the refund links:

Most of MX: https://t.co/u5TFz3ohNT

Puebla: [email protected], Tel. 442 223 0423

Houston: Contact your point of purchase

Love,

MGMT pic.twitter.com/5CGIdlAOHM

— MGMT (@whoisMGMT) June 22, 2021