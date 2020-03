Son tiempos complicados los que estamos viviendo, el coronavirus es el tema del momento y la gran mayoría de las personas se encuentras en aislamiento para evitar que el contagio se vuelva algo todavía más serio. Sin embargo y para fortuna de los amantes de la música, un montón de artistas están haciendo algo para mantener cerca a sus fans y distraerlos un rato de toda esta situación, y MGMT son uno de ellos.

En medio de la contingencia mundial por el COVID-19, Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser en camino a estrenar un nuevo disco después de casi dos años del lanzamiento de Little Dark Age, acaban de lanzar anticipadamente un nuevo sencillo llamado “As You Move Through The World”, una rola que sin duda llega en el momento perfecto pues en medio de tantos escenarios apocalípticos que vemos en las redes sociales o las noticias, el dúo ha decidido regalarle esta canción al mundo para perdernos por un ratote en su sonido y distraernos mientras todo pasa.

Se trata de una canción downtempo de casi siete minutos y medio de duración donde nos muestran que pueden atrapar y adentrarnos en su mundo utilizando recursos que a simple escucha parecieran ser muy sencillos. A lo largo de la rola están presentes elementos de las últimas producciones de MGMT como unas percusiones sutiles o los sintetizadores presentes en todo momento pero tomando un rol menos protagónico para ser mero acompañamiento ambiental, dándoles la posibilidad de crear un montón de capas sumamente interesantes.

Sobre “As You Move Through The World”, los integrantes de MGMT dijeron en su cuenta de Instagram que la habían estrenado antes como un regalo para todos aquellos que necesitan escuchar una canción serena en momentos como este: “Ya que todavía estamos molestos por no ver a ninguno de ustedes en la gira por el momento, pensamos en seguir adelante y lanzar nuestro nuevo tema un poco antes. Todo el mundo sabe que necesitamos una pista instrumental ambiental de 7 minutos y medio para escuchar mientras NO no podemos salir de casa“.

Como recordarán, Andrew y Ben en estos momentos estarían en nuestro país, en una mini gira que tenían planeada para tocar junto a Tame Impala en la CDMX, siendo parte de la edición 2020 de Pa’l Norte y dando algunos shows en Puebla y Guadalajara con Clairo. Pero no se preocupen, al respecto y en el mismo mensaje comentaron que ya estaban trabajando para reagendar las fechas que tenían por acá: “México y Houston, llegaremos a ustedes, ¡lo prometemos! Estamos trabajando activamente en la reprogramación de esos shows y muy pronto tendrán noticias nuestras”.

Mientras esperamos el regreso del duo a tierras aztecas, deja lo que estás haciendo, ponte los audífonos y disfruta por siete minutos del talento de MGMT así como la atmósfera tranquila de “As You Move Through The World”: