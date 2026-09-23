Lo que necesitas saber: Michael Bublé inauguró el Coliseo GNP Seguros. Esta es la reseña del show.

¿Cómo serán los conciertos en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara? Nos lo preguntábamos bastante, sobre todo ahora que se anunció el headline show de Gorillaz. Y para ir calando el recinto, se abrió la oportunidad venir a ver a Michael Bublé.

Sí, lo sabemos… lo más probable es que la emoción por ver a Damon Albarn y compañía sea bastante diferente de la incertidumbre de ver al icónico cantante canadiense.

Imagen ilustrativa. Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com.

Sin embargo, ¿por qué no probar ver a Michael Bublé en vivo? Se sabe que es un intérprete poderoso. Y al menos en este caso, en este concierto inaugural en el Coliseo GNP Seguros y para alguien que no es muy clavado de su obra, queda una muy buena experiencia tanto por el venue como por este gran artista que se entregó por completo.

Antes de continuar… si quieres conocer cuáles fueron las adecuaciones y otros detalles del nuevo venue en Guadalajara, aquí te contamos esos datos.

Michael Bublé en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara

Dieron por ahí de las 9:30 pm y de repente, una pieza orquestal con tinte épico abría el show. Muy cinematográfico el asunto. Y sí, un director de orquesta daba la espalda hacia el público mientras comandaba a unos músicos… mejor dicho, musicazos que se robaron un poco de la noche.

Una ‘M’ se dibujaba en las pantallas y entre las sombras aparecía Michael Buble, muy elegante como se esperaría y con una sonrisa notable que, a decir verdad, rompió la tensión de la música orquestal que sonaba al inicio.

Michael Bublé en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara. Foto: Liliana Estrada/OCESA.

Desde el inicio lo dio todo. Algunos apenas estaba acomodándose, pidiendo su chela o corriendo a su lugar cuando el canadiense tiró de una “Feeling Good”, una canción que cualquiera supondría debería ir al final del set porque es un clásico de todos los tiempos.

Pero la noche en Guadalajara con Michael Bublé estaría llena de otros clásicos, covers y bromas que haría bastante especial esta primera experiencia de concierto en el Coliseo GNP Seguros.

Como una broma entre la gente y el artista que convirtió el tradicional ‘Olé, Olé Olé’ en un improvisado ‘Bublé, Bublé Bublé’. Si lo leíste cantado, tranquilo, no te culpamos.

Michael Bublé en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara. Foto: Liliana Estrada/OCESA.

El sentido del humor del canadiense es pegajoso, y va de la inocencia a lo más random. “Hola, soy Miguel Burbujas”, decía en español casi perfecto por un momento… y enseguida decía “quiero estar desnudo”, porque andaba sufriendo el clima con su traje.

Un trapo negro para el sudor era prueba de que Michael Bublé andaba acalorado, quizá con cierta incomodidad muy bien disimulada.

Michael Bublé, el amo del carisma

O tal vez, más que disimular el calor, el canadiense realmente disfruta el contexto que acompaña su show en Guadalajara. Le encanta hablar y lo hace con un carisma que encanta… no como cierto cantante pop que hace poco se puso a regañar al público en un concierto del Día de la Independencia en México, jeje.

Eso se nota principalmente cuando canta “Sway”, a la cual le agrega su toque mexicano, con versos al español, para recordar que esa canción es una adaptación del bolero-mambo “¿Quién será?”.

Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com.

De repente, para ponerse más romántico, Michael Bublé nos dice que es muy fan de Van Morrison y se echa un cover de “Moondance”. Luego, desde su pasarela hasta público para cantar “Everything” con sus fans…

Pero es de esas interacciones que uno agradece porque de verdad se nota el compromiso del artista para darle un momento significativo a los fanáticos, más allá del concierto como tal.

Y es que imagina que alguno de tus artistas favoritos tome tu celular para grabarse cantando. O que de repente te pida tus lentes prestados para divertirse un poco en medio de la gente… todo eso hizo Michael Bublé en su concierto en Guadalajara.

“Es un placer compartir mi vida con ustedes”

La noche de Michael Bublé era de una de esas que se recordarán. Él mismo lo dejaba claro con otra broma que clavó perfecto. “¿Esa es la Luna o es mi producción?”, decía el artista.

“Ah, ok, es la Luna… wow, es que pensé que teníamos una gran producción”, agregó para describir la gran noche que había… una gran noche que, como mencionó él mismo, varios aprovecharán para ‘hacer bebés’.

Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com.

También habló de un nuevo disco que viene en camino; uno en el que nuevamente hará homenaje a su manera al ‘gran cancionero estadounidense’, incluidos tributos a Ray Charles.

Es curioso porque ni siquiera en un momento donde anuncia algo así deja de bromear. Reafirma su amor por Ray, pero dice que le es muy difícil replicar un registro de voz similar mientras lo intenta brevemente y con un sonrisa como diciendo ‘bueno, no soy tan malo’.

Y ahí se destapa Michael Bublé con un momento muy significativo; un medley de canciones de blues, country y el rock n’ roll más clásico inspirado en Elvis que justamente concluye con una emotiva interpretación de “Can’t Help Falling In Love” para recordar al ‘Rey del Rock & Roll’.

Gran noche para abrir el Coliseo GNP Seguros en Guadalajara. Gran noche para reafirmar a Michael Bublé como un artista completísimo para sus fans… y uno que vale la pena redescubrir si no estás tan clavado en su obra.

“Es un placer compartir mi vida con ustedes. Los amo”, dijo Michael en español para despedirse y cerrar de la forma más épica posible con “Always On My Mind”. Como dijimos, para el recuerdo…