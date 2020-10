Además de los directores, los músicos son importantes para comprender como un todo a una película. A lo largo de los años, grandes compositores han creado espectaculares partituras que se tradujeron en enormes piezas del séptimo arte, uno de ellos es Michael Giacchino quien lleva una vida trabajando en el séptimo arte, pero ahora y aprovechando el tiempo libre que tiene, ha decidido iniciar un proyecto propio donde pueda plasmar melodías más personales.

Quizá no les suene tanto este nombre, pero él compuso los scores de grandes cintas que formaron parte de nuestra infancia, como Los Increíbles, Up –por el cual ganó su único Oscar– o Ratatouille. Aunque también ha estado involucrado en otros proyectos, como la trilogía de El Planeta de los Simios de Matt Reeves, las dos cintas de Jurassic World y Spider-Man en el MCU, Doctor Strange, Star Trek, Rogue One, Jojo Rabbit, Zootopia, Inside Out, Coco y más.

Michael Giacchino por fin lanzará un disco propio

Sin embargo, mientras la industria cinematográfica vuelve a la ‘normalidad’ y se reanuda la producción de The Batman –para la cual creó la música original–, Michael Giacchino usó su tiempo en cuarentena para terminar de componer el primer disco de toda su carrera. De acuerdo con IndieWire, este álbum llevará por nombre Travelogue: Volume 1 y lo grabó por completo a distancia junto a la Nouvelle Modernica Orchestra.

En total son 11 las rolas que podremos escuchar en este material discográfico que el propio Michael ha calificado como un álbum conceptual. Según la misma fuente, para crear todas estas canciones, el compositor se inspiró en cosa que le gustaban cuando estaba creciendo como la serie original de Star Trek y viejas obras de radio, junto con lo que él describe como “música de fantasía”, inspirado en el trabajo de los músicos Arthur Lyman, Martin Denny y Les Baxter, quienes grabaron en los años 50 y 60 música conocida como exótica.

Y si se preguntan, ¿cómo suena el disco de un compositor de cine? Giacchino compartió su primer sencillo –si lo podemos llamar así– el cual se titula “Sidereal Day: 2”. Esta es una bella pieza que inicia con una voz que nos transporta a una película de ciencia ficción, pero que conforme avanza nos damos cuenta que se tratará de un tema instrumental donde el piano y la orquestación brillan por completo, pero que por ahí hay un par de efectos que nos llevan a otro planeta

Travelogue: Volume 1, el primer disco de Michael Giacchino estará disponible el próximo 30 de octubre en formato físico y en plataformas digitales. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, escuchen a continuación “Sidereal Day: 2”, la primera canción como solista de este enorme compositor: