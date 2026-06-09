Lo que necesitas saber: Mike D trabajó el material de este disco con una banda formada con sus hijos. Con ellos también está realizando las primeras presentaciones que acompañan este disco debut.

Ya nos dio algunos adelantos, ahora va lo bueno: Mike D, uno de los fundadores de la genial banda Beastie Boys, está por debutar como solista. Algo que muchos hace unos meses no veían en el panorama, pero que es una gran noticia.

Mike D / Foto: facebook.com/MikeD2016 (Michael Ryan Kravetsky)

¿Cuándo se estrena el disco de Mike D?

El disco debut en solitario de Mike D lleva por nombre Thank You. Así nada más: “Gracias”… algo que, seguro, los fans están diciendo por el inesperado regreso de una de las tres importantes partes de Beastie Boys.

De acuerdo con las redes oficiales del exBeastie, su disco debut solista se estrenará el próximo 28 de agosto. Ya casi, mientras tanto, ya se pueden escuchar tres grandes sencillos: “Colors”, “What We Got” y “Switch Up”.

Mike D ya está de gira… y en sus setlists mete algunas de los Beastie Boys

El disco de Mike D fue grabado en un estudio casero… y, como detalle particular, se sabe que el material fue trabajado con sus hijos, quienes también forman parte de la banda con la que está realizando presentaciones.

“Ha sido muy divertido crear esta música con gente a la que quiero y con la que he llegado a apreciar mucho en nuestra colaboración”, señala Mike D en comunicado difundido por diversos medios con motivo de este gran lanzamiento.

“Espero que también sea divertida para los demás y que no se la tomen demasiado en serio, porque, seamos realistas, estoy lanzando esta música a un mundo muy extraño, oscuro y obsesionado con el poder, que realmente devalúa el arte, los sentimientos, la compasión, la empatía y la igualdad”.

Mientras llega el estreno de Thank You, Mike D tiene programadas algunas presentaciones por Europa. La mayoría son fechas en solitario… sólo un festival. Pero muy probablemente el exBeastie Boys añadirá más fechas a su tour.