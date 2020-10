Checa el cover que Miley Cyrus le hizo a “Zombie”, de The Cranberries

Una nueva faceta de Miley Cyrus ha sorprendido a propios y extraños desde hace unos meses. Sí, nos referimos a esa donde la artista estadounidense ha sacado covers de varias canciones como “Heart Of Glass”, de Blondie; “My Future”, de Billie Eilish; o “Gimme More”, de Britney Spears. Versiones que le han ganado bastantes palmas a Cyrus, pues a todas les pone su propio estilo musical que las hace diferentes.

Sin embargo, un cover reciente a “Zombie”, la popular canción de The Cranberries, ha logrado enamorar a todos los fans y no fans de Miley Cyrus, quienes la han convertido en tendencia a través de redes sociales gracias por la increíble manera de interpretar la pieza musical que fue escrita en la década de los años 90 por Dolores O’Riordan, vocalista de la banda y que falleció en enero de 2018 a los 46 años de edad.

Miley Cyrus se presentó en un festival para ayudar a venues afectados por la pandemia

Este cover tuvo lugar durante el Save Our Stages Festival, un evento de tres días organizado por la Asociación Nacional de Lugares Independientes (NIVA, por sus siglas en inglés), en conjunto con YouTube, para concientizar, apoyar y recaudar fondos destinados a las salas de conciertos que se han visto afectadas económicamente por la pandemia de coronavirus, la cual ha prohibido la realización de conciertos en todo el mundo.

Total que el 17 de octubre tocó el turno a Miley Cyrus, quien se presentó en vivo (y sin gente) en el Whiskey a Go Go de Los Ángeles, un club nocturno ubicado en el distrito Hollywood. Ahí la cantante interpretó la canción “Midnight Sky” –su más reciente sencillo y el cual contiene un sample de “Edge of Seventeen”, de Stevie Nicks–, así como una versión a la icónica “Boys Don’t Cry”, de The Cure.

Enamoró a todos con el cover a la conocida canción de The Cranberries

Sin embargo, fue el cover a “Zombie”, de The Cranberries, el que provocó que Miley Cyrus se ganara las palmas de todo internet. Esto porque muchos aseguran que Miley Cyrus le da su toque personal a la canción perteneciente al No Need to Argue, el segundo álbum de la agrupación irlandesa, la cual además adapta a su propia voz sin tener intenciones de imitar la de Dolores O’Riordan.

En fin, escuchen la versión de Miley a continuación:

Las reacciones al cover han sido positivas en su mayoría

Como les comentábamos, las reacciones que ha dejado este cover han sido bastante favorables para Miley Cyrus. Y es que muchos de sus seguidores aseguran que la cantante está en la mejor etapa de su carrera y que definitivamente con su voz debería incursionar en el mundo del rock, pues los covers que ha hecho le están quedando bastante bien. ¿Ustedes qué opinan al respecto?

“Los covers no pueden ser mejores que la canción original”

Miley Cyrus:

pic.twitter.com/FhoG0eK9LR — ᴄᴀᴛᴀʟɪɴᴀ (@catabianchi_) October 18, 2020

MILEY CYRUS CANTANDO ZOMBIE ES TODO LO QUE ESTA BIEN EN EL MUNDO pic.twitter.com/IJpqUmbZYN — LA JOSE (@lajose) October 18, 2020

Me gusta ver en los TT a Miley Cyrus por su cover de Zombie de The Cranberries. Esta chiquilla tiene una voz cojonuda (tiene por ahí versiones de Jolene o Don’t Dream its Over con Ariana Grande que son dinamita) y Midnight Sky, que ha sacado este año, es un temazo. — Pablo González ㋡ (@Caith_Sith) October 18, 2020

Les doy mi pésame a todos los que todavía tienen prejuicios sobre Miley Cyrus, se están perdiendo una de las mejores etapas de su carrera como cantante este año. Nos ha dado mucho en tan poco tiempo. Que lindos días para ser fan de Miley y desde siempre. pic.twitter.com/Geces66NOL — Princess Rorri Di (@BeluuRoo) October 18, 2020

Hannah Montana se ha ido definitivamente. Madre mía, la bestialidad de Miley Cyrus cantando Zombie. Actitud, voz. Todo. Maravilla. https://t.co/lSDVV1f5MS — Beatriz Rico (@bearicoactriz) October 18, 2020