Miley Cyrus y Dua Lipa se van de gira en el emocionante video de “Prisioner”

Miley Cyrus ha estado encendida con estrenos y colaboraciones al por mayor durante los últimas semanas. Y no es para menos pues en unos cuantos días lanzará Plastic Hearts, su séptimo álbum. Del mismo modo, Dua Lipa se volvió una de las cantantes más sobresalientes de este 2020 con su disco Future Nostalgia, lleno de vibras pop retro.

Pues bien, ambas se han juntado para entregar “Prisioner”, canción de la que hoy liberaron un impactante video oficial lleno de fiesta, locura y algo de erotismo. El tema, por supuesto, viene incluido en el antes mencionado próximo disco material de la ex-estrella de Disney.

El video de “Prisioner”

No cabe duda que Miley Cyrus y Dua Lipa están convertidas en dos de las exponentes del pop más celebres de este 2020. A lo largo de los meses y cada una con su respectivo material, se ha embarcado en un desfile musical lleno de influencias retro que van desde el rock de antaño en el caso de Cyrus, hasta la música disco en las entregas de la interprete británica.

Y aunque no teníamos confirmada una colaboración hasta hace poco, esta posibilidad no parecía lejana. Ahora, es más que una realidad con el exuberante y poderoso video que lanzaron para “Prisioner”, el cual promete levantar a más de uno para salir a disfrutar de una aventura nocturna emocionante -bueno, eso provocaría si no hubiera pandemia de por medio-.

En este audiovisual, el par de embarca en un viaje lleno de locura que comienza con ellas manejando un camión sobre el que está sucediendo una fiesta intensa. La fricción crece y ambas comienzan a coquetearse mientras comparten un frasco de cerezas en un arranque bastante pasional de diversión. Eso sí, hacia al final nos damos cuenta que este extraño y alocado viaje era para llegar a tocar en un pequeño venue donde la intensidad continúa.

Por su parte, la letra habla sobre la complicada atracción entre dos personas mientras una intenta no enamorarse sucumbir ante los encantos de la otra. Y vaya que la canción suena bastante diferente a otras piezas del pop contemporáneo, ya que en esta se puede apreciar el uso de instrumentos como una batería sintetizada y algo de guitarras.

Ver en YouTube

2020: El año de MIley y Dua Lipa

Como mencionamos con anterioridad, tanto Miley Cyrus como Dua Lipa se han mantenido como unas de las cantantes más nombradas del año. La británica de origen albano lanzó en febrero pasado Future Nostalgia, un disco que ha sido aclamado por la crítica debido a su combinación de la música retro con elementos del pop contemporáneo, aspectos que hemos visto en sencillos como “Break My Heart”, “Don’t Start Now” y “Physicial”.

Ahora, para cerrar el año con broche de oro, Miley se prepara para el lanzamiento de Plastic Hearts el próximo 27 de noviembre. Tan solo hace unos días, la compositora reveló el tracklist del disco que incluirá 12 canciones entre las que destacan colaboraciones con viejas leyendas del rock como Joan Jett y Billi Idol, además de covers tributo a Blondie, The Cranberries y Steve Nicks de Fleetwood Mac. Acá la lista completa.

“WTF Do I Know”

“Plastic Hearts”

“Angels Like You”

“Prisoner” feat. Dua Lipa

“Gimme What I Want”

“Night Crawling” feat. Billy Idol

“Midnight Sky”

“High”

“Hate Me”

“Bad Karma” feat. Joan Jett

“Never Be Me”

“Golden G String”