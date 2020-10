¿Se acuerdan cuando Milky de Blur apareció en ‘Se Vale’?

Desde tiempos inmemorables, la televisión mexicana nos ha regalado momentos épicos pero a la vez extraños. Cómo olvidar cuando Jacobo Zabludovsky tuvo esa incómoda entrevista con el mismísimo Salvador Dalí, recientemente que artistas internacionales como Morrissey o The Kooks se tomaron el tiempo para echarse un par de rolas en uno de los programas matutinos, de esos que nos ‘motivan’ a echarle ganas al día pero, ¿sabían que Milky de Blur también apareció en cadena nacional?

Por si no fuera suficiente la bizarra entrevista que le hicieron a Gorillaz en Rebelde, el protagonista del maravilloso video de “Coffee & TV” tuvo su momento de gloria en Se Vale, o algo así. Si fueron de esa generación que creció a mediados de los 2000, seguramente recuerdan este programazo por cosas tan locas como ponerse a bailar “Arremángala, arrempújala” mientras sus invitados andaban en el piso muriendo de dolor por las actividades tan extremas que los ponían a hacer.

Milky llegó hasta México… para estar en ‘Se Vale’

Pero por más increíble que parezca, la adorable caja de leche que apareció en ese hermoso video de finales de los 90 tuvo una misión más allá de buscar y regresar a Graham Coxon a su casa… entrarle a los retos de este peculiar programa de televisión mexicano. Resulta que hace poco y gracias a un usuario en YouTube llamado GenesisFan64YT reaparecieron unas cuantas imágenes de cuando Milky estuvo junto a Raúl Magaña y compañía.

En aquel episodio, salió una botarga como las que vemos en cualquier concierto de Blur y en ese momento lo presentaron o a la persona que estaba adentro como un personaje cuya misión es, y citamos “aconsejarle a los niños que tomen leche diariamente”. De repente le pusieron música y en lugar de ponerse a bailar al ritmo de Damon Albarn, Alex James, Dave Rowntree y Graham, sonaron rolas de danzón y clásicos como “La Boa” o “Quien Pompo”.

Pero eso no fue todo…

Como si no fuera suficiente ver a Milky a bailando como si fuera la vaquita de Alpura, también lo pusieron a hacer un par de retos físicos casi casi como si se enlistara al ejército. Entre ellos, lo mandaron a brincar la cuerda, saltar en unos trampolines –donde casi se nos desnuca–, superar unas vallas, aventarse un santo de longitud por una colchoneta llena de harina porque Se Vale y por último, cruzar una viga de equilibrio peligrosísima.

No cabe duda de que la televisión mexicana nunca dejará de sorprendernos si se trata de momentos extraños, pues solamente en este país que tanto amamos y que nos ha dado tantos suceden casi a diario. Pero mejor no les contamos más, si no nos creen lo que estamos diciendo, chequen a continuación la participación estelar de ‘la lechita Blur’ en ‘Se Vale’ para que se rían un buen rato: