En una noche llena de conciertos alrededor de la capital del país, Modest Mouse llegó al Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes y ofreció un showzaso, pasando por toda su discografía y recordándonos porqué es una de las bandas que representan al indie rock a la perfección.

No fue necesaria una banda abridora para este grupo que por 2 horas prendió a los fans que se reunieron para ser parte de su tour The Golden Casket, álbum que lanzaron hace dos años y que finalmente presentaron en vivo en nuestro país.

Modest Mouse en vivo: ¿hay mejor manera de cerrar el día?

Si bien las últimas semanas el sentimiento entre todos los seguidores de Modest Mouse era triste por el fallecimiento del baterista de la banda Jeremiah Green, sus excompañeros le rindieron homenaje de la mejor manera posible, haciendo brincar a todos los que disfrutan de la música que él ayudó a componer.

Por ahí de las 10:15 de la noche Isaac Brock y compañía saltaron al escenario para iniciar el concierto con “Dramamine”, tema que hace 17 años dio a conocer a Modest Mouse como una atractiva propuesta de rock. Le siguieron “We Are Between” y “We’re Lucky”, canciones de su más reciente álbum que nos hicieron olvidar la jornada que traíamos a espaldas.

La banda estadounidense tocó música de todos sus discos

Al terminar estas, tocó el turno de escuchar “Bury Me With It”, “Fire It Up” y “Lampshades On Fire”, tres rolones que sonaron de lujo. De hecho, después de la cuarta canción la banda se aventó un palomazo mientras la gente coreaba “oe, oe, oe, oe, Modest, Modest”, una prueba de lo bien que la pasaban tanto el público como la banda.

“Wooden Soldiers”, “Bukowski” y “King Rat” siguieron en la lista y prepararon a todos para la llegada de uno de los temas más esperados de la noche, “Dashboard”, que puso a saltar y bailar a todo el recinto. Con “Tiny Cities Made Of Ashes” Isaac Brock se prendió y al puro estilo de Marty McFly, se aventó un solo en el suelo del escenario mientras se arrastraba de un lado a otro.

“Trailer Trash” apareció en el setlist y con esto Modest Mouse ya había tocado al menos una canción de cada uno de sus siete álbumes de estudio. Llegó el turno de otro de sus temas nuevos, “Back to the Middle”, y al terminar este sonó la percusión del intro de “Float On”, que nos puso a gritar de emoción y cantar a todos los presentes.

Modest Mouse se tomó una larga pausa antes del encore, pero valió la pena

“Spitting Venom” fue la “última” canción de la noche, antes de que la banda se tomara un pequeño descanso de más de 15 minutos para regresar con un encore de cinco rolas. La primera de estas fue “Gravity Rides Everything”, seguida por “Fuck Your Acid Trip” y “Out Of Gas”. Entre estas, Brock le dijo al público que eran las personas más amables del mundo e intentó hilar un par de frases en español, sin mucho éxito.

Finalmente, la banda cerró su concierto con las clásicas “3rd Planet” y “Styrofoam Boots/It’s All On Ice, Alright” para después de la medianoche despedirse, no sin antes dejar de agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de ir a su show (aunque realmente fuimos nosotros los agradecidos).

Así terminó una noche llena de música en la capital del país, que tuvo en el Pabellón Oeste a un Modest Mouse que como ya es costumbre, superó las expectativas de los cientos de fans que los acompañaron esta noche. Modest Mouse se presentará en el Tecate Pa’l Norte el próximo sábado 1 de abril.

Setlist de Modest Mouse en Pabellón Oeste 30/03/2023

Dramamine

We Are Between

We´re Lucky

Bury Me With It

Fire It Up

Lampshades On Fire

Wooden Soldiers

Bukowski

King Rat

Dashboard

Tiny Cities Made Of Ashes

Trailer Trash

Back To The Middle

Float On

Spitting Venom

Encore:

Gravity Rides Everything

Fuck Your Acid Trip

Out Of Gas

3rd Planet

Styrofoam Boots/It’s All On Ice, Alright