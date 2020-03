Cada marzo, el Montreux Jazz Festival de Suiza revela su siempre increíble y eléctrico line-up. Sin embargo, debido a la pandemia global de coronavirus, los organizadores también se han visto obligados a posponer la fiesta. Pero aquí es justo donde se rifaron a lo grande. Para no dejar a los fans con las manos vacías, Montreux Jazz Festival acaba de desenterrar de sus archivos más de 50 sets completos de actos como Johnny Cash, Deep Purple, Carlos Santana, James Brown, Nina Simone, Alanis Morissette, Marvin Gaye, The Raconteurs y muchos, muchos más…

“Durante este tiempo sin precedentes, los fanáticos tendrán la oportunidad de experimentar actuaciones icónicas de algunos de sus artistas favoritos desde sus salas de estar”, se lee en un comunicado de prensa a través de NME. “Incluyendo conciertos raros de “El Padrino del Soul”, James Brown, quien tocó en el festival en 1981 y la legendaria Nina Simone en 1976. Los fanáticos también podrán disfrutar de la actuación en vivo de Johnny Cash en 1994, así como el espectáculo electrizante del innovador grupo de hip hop RUN DMC en 2001″.

“¡Esperamos que un poco de música y soul iluminen tu día!”, incluyen en el comunicado. Y con esas actuaciones, más las de Ray Charles, Nile Rodgers & Chic, y Phil Collins, así como Wu-Tang Clan y Simply Red, no hay manera de sentirse triste en estos días.

Due to the exceptional circumstances, we have decided to postpone the announcement of the line-up and will communicate a new date soon. During this period, we have made over 50 Festival concerts available to stream for free. https://t.co/d7dsCD2KF9 pic.twitter.com/XJWBzB2wNk

— Montreux Jazz Festival (@MontreuxJazz) March 26, 2020