Morrissey anuncia “el mejor álbum de su vida”… pero no hay disquera que lo lance

Sin duda, el 2021 nos está dejando un montón de sorpresas y cosas que de verdad no esperábamos. A nivel musical, un montón de bandas y artistas están anunciando los planes que tienen para el resto del año, como su regreso a los escenarios con todo y nuevos álbumes. Pero siendo muy honestos, hay otros que de plano nos dejaron con el ojo cuadrado como el caso de Morrissey, quien volverá con un disco un tanto peculiar.

Como recordarán, el año pasado el exvocalista de The Smiths lanzó su decimotercero material discográfico, I Am Not a Dog on a Chain. A partir de ese momento y fiel a su costumbre, el tío Moz ha dado de qué hablar por un par de polémicas, siendo la más reciente sus palabras luego de que apareciera en Los Simpson y que como nadie podía saber, no le gustó cómo lo satirizaron en la popular serie animada.

Morrissey vuelve con un nuevo disco, ‘Bonfire Of Teenagers’

Sin embargo, y alejándose del chismecito, Morrissey regresará a lo que mejor sabe hacer, componer música. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque el cantante anunció con bombo y platillo que este año lanzará un nuevo álbum de estudio el cual llevará por nombre Bonfire Of Teenagers. Este será un disco que incluirá 11 rolas recién salidas del horno que el artista británico terminó de grabar en Los Ángeles, ciudad donde reside desde hace mucho tiempo.

A través de su sitio web, Moz mencionó que este material discográfico es muy especial porque el 2021 fue un tanto complicado para él, pero que no todo estuvo tan mal porque terminó produciendo una placa de la que está orgulloso: “El peor año de mi vida concluye con el mejor álbum de mi vida”. Y aunque nos emociona esta noticia ahí les va un detalle, a pesar de que ya tiene el disco completo, no lo puede lanzar porque no tiene disquera.

El nuevo disco de Moz no tiene ni disquera y mucho menos fecha de estreno

En noviembre de 2017, BMG, con quienes Morrissey estrenó sus últimos cuatro discos, rompió relación con el cantante británico. El propio Divo de Manchester declaró que todo esto fue gracias a la llegada de un ejecutivo al sello que no lo quería ahí, pues buscaba tener diversidad entre los artistas. Sin embargo, la empresa discográfica mencionó que el contrato que tenían con el vocalista por tres álbumes había terminado y no lo renovarían.

Es por eso que además de revelar el tracklist oficial y la portada de Bonfire Of Teenagers –donde por cierto, vemos una foto del músico en su juventud–, Moz aprovechó la oportunidad para declarar hasta el final que no tiene disquera por el momento y que su nuevo disco está disponible para el mejor (o peor) postor. Así que evidentemente, el catorceavo álbum del querido y odiado Morrissey no tiene fecha de estreno.

De cualquier manera, andaremos al pendiente por si en una de esas, alguna otra disquera o sello discográfico se anima a lanzar el nuevo disco de Moz. Pero mientras esperamos a que eso pase les dejamos el tracklist oficial y por qué no, es buen momento para recordar cuando compartió escenario con el legendario David Bowie donde ambos se aventaron un gran cover a “Cosmic Dancer” de T-Rex a principios de los 90:

1.- “I Am Veronica”

2. -“Rebels Without Applause”

3.- “Kerouac Crack”

4.- “Ha Ha Harlem”

5.- “I Live In Oblivion”

6.- “Bonfire Of Teenagers”

7.- “My Funeral”

8.- “Diana Dors”

9.- “I Ex-Love You”

10.- “Sure Enough, The Telephone Rings”

11.- “Saint In A Stained Glass Window”