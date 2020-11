Ni las gracias le dieron: Morrissey dice que lo corrieron de su disquera por culpa de la diversidad

Parece que el 2020 no quiere ver contento a nadie, ni siquiera al mismísimo Morrissey porque las cosas no le están saliendo nada bien. Y es que como siempre, el ex vocalista de The Smiths está una vez más en medio de la polémica, pero en esta ocasión no fue por su veganismo o expresar sus ideas un tanto radicale s. Ahora nos dejó con la boca abierta porque dijo abiertamente y sin tapujos que lo corrieron de su disquera.

Como recordarán, en 2019 el divo de Manchester lanzó un disco de covers, California Son y en marzo de este año estrenó su catorceavo álbum de estudio, I Am Not a Dog on a Chain. Sin embargo, parece que todos los planes que tenía de lanzar música nueva se quedaron en la deriva porque el músico británico se quedó sin un sello discográfico que respalde su trayectoria, y por supuesto que se encargó de hacer pública esta situación en internet.

También puedes leer: ESO ARDEEE: BILLIE JOE ARMSTRONG ESTÁ ARREPENTIDO POR COLABORAR CON MORRISSEY

La pelea de Morrissey con BMG

Fiel a su estilo, el señor Steven Patrick Morrissey aprovechó el blog que tiene en su página web para contar lo que pasó con BMG. Según sus propias declaraciones, culpó a los “nuevos planes de ‘diversidad'” del sello y afirmó que la empresa “dicta”cómo deben comportarse los artistas”; eso sí, sin citar pruebas específicas de su relación con la disquera y cuál era el acuerdo que tenían entre ambas partes.

Tal cual, Moz dijo: “BMG ha nombrado a un nuevo ejecutivo que no quiere otro álbum de Morrissey. En cambio, el nuevo ejecutivo de la compañía ha anunciado nuevos planes de ‘diversidad’ dentro de la lista de artistas de BMG, y todos los lanzamientos/ediciones proyectados de Morrissey han sido descartados. Esta noticia se ajusta perfectamente al implacable horror galvánico del 2020, estaríamos críticamente locos si esperáramos algo positivo”.

Por supuesto que el tío Morrissey no paró ahí, pues mencionó que tanto Low in High School como los dos discos que ha estrenado en los últimos años junto a BMG son los mejores que ha compuesto. Pero a pesar de esto, también dejó muy claro que está buscando quién se anime a publicar su música:

“Mis tres álbumes con BMG han sido los mejores de mi carrera, y los mantengo hasta la muerte. Grabarlos ha sido un período crucial en mi vida, y agradezco al anterior equipo de BMG y a todos los involucrados por ello. Sigue siendo importante para mí hacer música a mi manera, y no me gustaría estar en una discográfica que dicta tan específicamente cómo deben comportarse sus artistas, sobre todo cuando la palabra ‘talento’ no se menciona en absoluto”.

¿Qué dice la disquera?

Sobre toda esta polémica y en entrevista con Pitchfork, la disquera declaró que no renovaría el contrato de Moz, pero que seguirá apoyando los álbumes de su catálogo que grabó junto a ellos: “BMG ha lanzado tres excepcionales álbumes Top 10 de Morrissey en los últimos tres años, incluyendo algunos de los mejores trabajos de su carrera. Ese contrato de tres álbumes ha llegado a su fin. Le deseamos lo mejor en el próximo capítulo de su carrera”.

Recientemente, Morrissey lanzó el cover de “Cosmic Dancer” de T-Rex que grabó en vivo junto a David Bowie en 1991. Ni modo, lo único que nos queda tanto a nosotros como al Divo de Manchester es esperar a que un sello discográfico lance los próximos discos que según él, estaba planeando.