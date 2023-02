Oh, sí, es momento de hablar –una vez más– del buen Morrissey. De un tiempo para acá, el artista británico en lugar de sorprendernos con su música o presentaciones en vivo, ha dado la nota por sus declaraciones polémicas. Pero en particular, en los últimos meses se ha dedicado a tirarle a Capitol Records en cada oportunidad que tiene, pues la verdad es que las cosas entre ambos no terminaron tan bien que digamos y ahora, el exvocalista de The Smiths no puede sacar sus propios discos.

Como recordarán, fue en octubre de 2022 cuando Moz anunció que estrenaría su nuevo álbum, Bonfire of Teenagers con este sello discográfico en 2023. Todo iba de maravilla hasta que de la nada, el cantante confirmó que se había “retirado voluntariamente de cualquier asociación con Capitol”. También reveló que a pesar de que la disquera tenía los derechos de este material, no pensaban publicarlo y parece que esas rolas que grabó se quedarán en el baúl de los recuerdos.

Foto: Getty Images

Morrissey ya terminó de grabar su nuevo álbum, pero no tiene una disquera para publicarlo…

Aunque eso sí, el ‘Divo de Manchester’ no es una perita en dulce, pues les ha tirado con todo e incluso los acusó de promover las ideas satánicas de Sam Smith (sí, eso pasó y ACÁ les contamos cómo estuvo el chismecito). Sin embargo, mientras se resuelve el tema del disco que lleva un buen rato en el congelador y aunque ustedes no lo crean, Morrissey ya tiene listo su siguiente álbum de estudio pero hay un pequeño detalle… no hay una disquera que quiera publicarlo.

Resulta que a través de su blog oficial, Moz reveló que está prácticamente terminado su nuevo material discográfico, el cual lleva por título Without Music The World Dies y se grabó en los estudios La Fabrique de St-Remy, Francia, bajo la producción de su viejo colaborador Joe Chiccarelli (quien ha trabajado con artistas como Elton John, U2, Beck, The Strokes y hasta Café Tacvba). Por si esto no fuera suficiente, también soltó detalles muy importantes, como el tracklist y el nombre de las 10 rolas, entre las que destacan: “Suspicious Minds” (no sabemos si es cover de Elvis Presley), “Happy New Tears” y “The Night Pop Dropped”.

Foto: Getty Images

La verdad es que suena de maravilla que Morrissey ya tenga preparado su nuevo álbum de estudio, ¿no lo creen? Pero como ya lo comentábamos antes, parece que pasará un buen rato para que podamos escuchar estas canciones (si es que un día llegan a ver la luz). Para finalizar, el artista británico habló sobre sus problemas con Capitol Records e incluso pidió ayuda para publicar este disco, ya sea a una disquera o a una persona con buena lana que quiera que este material llegue a todos nuestros oídos: “si algún sello discográfico o inversionista privado tiene interés en publicar este proyecto, póngase en contacto”.

Hasta el momento, tanto Bonfire Of Teenagers como Without Music The World Dies no tienen una fecha oficial de lanzamiento, y lo más probable es que pase mucho tiempo para que tengamos noticias de estos discos. Así que ya lo saben, si les late la música de Moz y tienen unos cuantos dolaritos que les sobren, pueden invertirlos financiando el lanzamiento de su nuevo material discográfico (quién sabe, qué tal que nos estamos perdiendo del mejor álbum del 2023 y todo porque el ‘Divo de Manchester no tiene un sello apoyándolo).