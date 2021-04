A headbangear: ¡Mudvayne hizo oficial su reunión para este 2021!

Los hemos dicho anteriormente: el 2021 se está convirtiendo en el escenario perfecto para que grandes bandas regresen. Y por su puesto que dentro de la tendencia hay lugar para aquellos que llevaban un buen rato de descanso, como pasaba con Mudvayne.

Tal como leen. El grupo de metal alternativo liderado por Chad Gray está de vuelta y se preparan para detonar las tarimas una vez más. Así lo confirmaron desde su redes sociales, anunciando además algunas fechas durante los últimos meses de este año. ¿Se vendrá un nuevo disco? Pues como dicen por ahí: arriba la esperanza.

Ah, jijo: Mudvayne anuncia su reunión

La escena metalera recuerda con euforia a Mudvayne como uno de los actos más populares de la primera década de los 2000. Con cinco álbumes de estudio y varias reediciones de sus primeros trabajos en su haber, la banda oriunda de Illinois era una garantía de guitarrazos, energía y mucho headbanging.

Todo eso lo lograron en un periodo de prácticamente 14 años, entre 1996 y 2010, para luego mantenerse inactivos… hasta ahora. Tras más de una década sin lanzamiento y de estar alejados de los escenarios, la agrupación acaba de hacer oficial su reunión para este 2021.

Desde el fin de semana pasado, el diversos medios corría el rumor de que la banda estaba a punto de anunciar su regreso y no se equivocaron. Este lunes 19 de abril, Mudvayne anunció en sus redes sociales su vuelta para tocar en algunos festivales durante el tramo final del año.

Los eventos en cuestión serán el Inkarceration (septiembre del 10 al 12 en Mansfield, Ohio), Aftershock (del 7 al 10 de octubre en Sacramento, California), Louder Than Life (Louisville Kentucky) y Welcome To Rockville (del 11 al 14 de noviembre en Daytona, Florida), tal como lo señalan en una publicación de Facebook que te mostramos a continuación -sí, también nos emocionamos-.

Celebrando un aniversario importante (¿habrá nuevo material?)

Ahora bien, Mudvayne emprenderá esta mini gira hacia finales del 2021, pero esa no es la única revelación que hicieron. Junto con el anuncio, Chad Gray y compañía actualizaron su sitio web (POR ACÁ puedes acceder) y publicaron un misterioso video con imágenes de otros videos musicales del pasado y una codificación en sistema binario que luce así:

C:\ INITIATE monolith: TERMINAL LAUNCH:12:97:24:99 C:\ BEGIN LOAD MV2 ALGORITHM: 30:02:18:19 Decoding MV algorithm sequence 171,930.5 Relationship Conscious : LD:50 Completed ECDI DF Monolith Sequence Begin 19:x4:21 01110111 01110111 01110111 00101110 01101101 01110101 01100100 01110110 01100001 01111001 01101110 01100101 01101111 01100110 01100110 01101001 01100011 01101001 01100001 01101100 00101110 01100011 01101111 01101101

Esto sugiere que la banda estaría por lanzar algo nuevo y hay una teoría muy fuerte e interesante que dice que la banda celebrará el 20 aniversario de L.D.50, su disco debut lanzado el en agosto del 2000 que incluye temazos como “Dig”, “Under My Skin”, “Monolith” y más. ¿Será una reedición, veremos por ahí alguna nueva rolita o hasta un nuevo material? Solos nos queda esperar impacientes -y bien emocionados para variar-. Checa el teaser que compartieron a continuación.