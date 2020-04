Muere a los 52 años Adam Schlesinger, miembro de Fountains of Wayne por coronavirus

A principios de esta semana, algunos medios informaron que el músico Adam Schlesinger –cofundador y bajista de la banda Fountains of Wayne– se encontraba en un hospital de Nueva York luego de salir positivo en la prueba de COVID-19. Lamentablemente horas después de que se conociera esta noticia, el mundo de la música se enteró de que el músico murió este 1 de abril a los 52 años de edad a causa del coronavirus.

La noticia del fallecimiento del músico estadounidense la confirmó el propio abogado de Adam, Josh Grier para el New York Times. Fue el mismo Grier quien dijo que Schlesinger estaba “muy enfermo y sedado” y que respiraba con la ayuda de un ventilador. “Los médicos están haciendo todo lo que se les ocurre y son cautelosamente optimistas”, fue lo último que informó Josh sobre el estado de salud de su cliente y amigo.

¿Quién era Adam Schelsinger?

Schlesinger nació en la ciudad de Nueva York y creció en la ciudad de Montclair, Nueva Jersey. En 1991, formó la banda de indie pop Ivy después de responder a un anuncio publicado por Andy Chase. Con este grupo lanzó seis álbumes de estudio entre 1995 y 2011, y aparecieron en las bandas sonoras de películas como There’s Something About Mary, Me, Myself & Irene y Shallow Hal.

La banda se mantuvo activa hasta la actualidad, incluso después de que Schlesinger se asociara en 1996 con el vocalista y guitarrista Chris Collingwood para fundar Fountains of Wayne, que tuvo mucho más éxito comercial. Quizá muchos recordarán a Adam Schlesinger por haber tocado con este grupo con el que alcanzó la fama gracias a rolas como “Stacy’s Mom”, “Hey Julie”, “Sink To The Bottom” o “Hackensack”.

Además de ser conocido por su trabajo con esas bandas, Adam Schelsinger también le entró a otro tipo de proyectos como hacer la banda sonora de películas. El trabajo más conocido del músico en el séptimo arte vino de la mano de Tom Hanks, quien lo llamó en 1996 para crear la música original de la película That Thing You Do!, consiguiendo nominaciones a grandes premios como los Oscar o Golden Globes.

Su trabajo se puede escuchar en algunas películas importantes como Music and Lyrics de Hugh Grant (para la que compuso la canción “Way Back Into Love”) así como en otras cintas como Robots, Josie and the Pussycats, Scary Movie, Art School Confidential, Insomnia y más. Otro de los logros de Adam fue cuando fue nominado en 2008 junto a David Javerbum al prestigioso Tony a la mejor banda sonora original por su contribución a las rolas del musical Cry-Baby.