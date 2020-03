La situación mundial por el COVID-19 -mejor conocido como coronavirus– se encuentra en estado crítico. Como hemos visto, este virus ha golpeado a la población y causado la muerte de un montón de personas, pues no respeta absolutamente a nadie. Sin embargo, esta vez le tocó al mundo de la música, ya que el músico camerunés Manu Dibango murió este 24 de marzo a los 86 años víctima de la pandemia.

Así lo informó la cuenta oficial del músico en Facebook, quienes confirmaron que la leyenda del jazz y su fusión había muerto por el virus que está azotando al mundo: “Una voz se eleva desde lejos… Con profunda tristeza les anunciamos la pérdida de Manu Dibango, nuestro Papy Groove, que falleció el 24 de marzo de 2020, a los 86 años, después de tener COVID-19”.

Puede que no te suene el nombre de Manu Dibango, sin embargo estamos seguros que lo has escuchado al menos una vez en la vida. El músico inició su carrera a los 15 años, cuando su padre lo envió a Francia para que estudiara sus estudios profesionales. En medio del ambiente bohemio de París se enamoró del jazz y soul, así que comenzó a tocar el saxofón, aunque más tarde incorporaría a sus composiciones otros sonidos de todo el mundo como la salsa y ritmos africanos.

Pasó mucho tiempo formando grupos junto a otros músicos talentosos, pero en 1972 decidió emprender su carrera como solista. A lo largo de casi seis décadas Manu publicó más de 70 álbumes y se le atribuye haber cambiado la percepción de la música africana en todo el mundo. El éxito y reconocimiento mundial le llegó con su primer disco O Boso, en el que incluyó la famosa rola “Soul Makossa”.

En medio de esta canción hay una historia bastante turbia, pues en 2009 Dibango demandó a Michael Jackson por utilizar partes de esta rola en uno de los hitazos de Thriller, “Wanna Be Startin’ Somethin’. El saxofonista alegó que la línea de la estrella del pop “mama-say, mama-sa, ma-ma-ko-ssa” era una parte que había tomado de su composición. La letra fue luego sampleada por Rihanna para “Don’t Stop the Music” de 2007, que también lo llevaría a entrar en un pleito legal con la cantante. Según informa Consequence of Sound, Jackson admitió haber tomado prestada la línea y llegó a un acuerdo extrajudicial con Manu.

Pero más allá de esta controversia un montón de artistas han sampleado la famosa composición de Manu Dibango, como Kanye West en “Lost in the World”, Public Enemy en “Can’t Truss It” y JAY-Z en “Face Off”. Por su parte, The Chemical Brothers usaron “Ceddo” de Dibango en “Battle Scars”, y “Weya” del músico camerunés se puede escuchar en “Renegades of Funk” de Afrika Bambaataa y Soulsonic Force.

Por si esto fuera poco, Manu Dibango también trabajó con músicos de todo tipo y de muchas partes del mundo como Fania All Stars, Herbie Hancock, Peter Gabriel, Sinéad O’Connor y muchos más. Sin duda se fue una de las figuras más grandes y con presencia internacional en la historia de la música africana.