La historia detrás de "All By Myself", la canción de Eric Carmen que casi le trae una demanda

Lo que necesitas saber: "All By Myself", canción de Eric Carmen, se convirtió en uno de los grandes éxitos del cantante, quien falleció este 2024 a los 74 años.

Este martes 12 de marzo se dio a conocer la muerte de Eric Carmen, cantante y compositor estadounidense –conocido por ser el líder la banda The Raspberries–, que pasó a mejor vida el pasado fin de semana. Tenía 74 años.

La noticia se dio a conocer a través de un mensaje que se publicó en su sitio web: “Con tremenda tristeza compartimos la desgarradora noticia del fallecimiento de Eric Carmen… Nuestro dulce, cariñoso y talentoso Eric falleció mientras dormía durante el fin de semana”, indicó la publicación.

Eric Carmen murió a los 74 años. Foto: Getty Images

Murió el cantante Eric Carmen a los 74 años

“Le alegró mucho saber que durante décadas su música conmovió a tantas personas y será su legado duradero”, se lee en el mensaje donde la familia de Carmen no dio a conocer la causa de muerte, pero pidieron privacidad y respeto en este momento difícil.

Aunque Eric Carmen fue conocido por ser líder de los Raspberries, grupo pionero del ‘power pop’ y que destacó en la década de los años 70, Carmen tuvo una carrera destacada en solitario como cantante y compositor después de la separación de la banda, ocurrida en 1975.

Fue uno de los compositores más famosos en la década de los años 70 y 80

En su etapa como solista, Eric Carmen fue el responsable de varios éxitos como , “Never Gonna Fall in Love Again”, “She Did It”, “Hungry Eyes” (parte del soundtrack de la película, ‘Dirty Dancing’) y “Make Me Lose Control”. Pero sin duda, uno de los más grandes de su carrera fue la balada “All By Myself”.

Fue en diciembre de 1975, ocho meses después de la separación con los Raspberries, cuando Eric Carmen lanzó “All By Myself” como uno de los sencillos de su álbum debut y donde tomó varias notas del ‘Concierto para piano n.º 2’ de Sergei Rachmaninoff.

Esta es la historia detrás de “All By Myself”, uno de sus más grandes éxitos

Carmen también se inspiró en la canción “Let’s Pretend”, que escribió y grabó junto a su extinta banda tres años atrás, para componer el estribillo donde Eric Carmen habla de no querer estar en soledad y que después lo llevó a tener un ligero problema legal.

Resulta que cuando compuso la rola, Eric Carmen creía que la pieza compuesta para piano y orquesta por Rachmaninoff era de dominio popular y podía usarla sin pedir permiso, por lo que tomó varios compases de ‘Concierto para piano n.º 2’ para “All By Myself”.

Uno de sus grandes éxitos fue “All By Myself”. Foto: Getty Images

Que por poco y lo mete en una bronca legal con los herederos de Sergei Rachmaninoff

Fue cuestión de unos meses para que Eric Carmen descubriera que los herederos de Sergei Rachmaninoff ya sabían de su trabajo. Menos mal ambos llegaron a un acuerdo y el mundo pudo quedarse con la rola de Carmen que además, estuvo inspirada por un sentimiento ruin.

“No hay tanto combustible en ser feliz como en ser miserable. Ser miserable es un gran catalizador para escribir canciones…”, dijo Carmen sobre la canción donde aseguró que Rachmaninoff evidentemente no estuvo contento cuando compuso ‘Concierto para piano n.º 2’.

Sergei Rachmaninoff. Foto: Getty Images

Y que estuvo inspirada en la “miseria”

“Estoy sorprendido por la cantidad de trabajo maravilloso que Mozart hizo durante los períodos en los que era bastante feliz. Su música durante esos períodos refleja la felicidad. Por otro lado, no puedo imaginar que Rachmaninoff fuera feliz mientras escribía la segunda sinfonía”, indicó.

Lo cierto es que “All By Myself” se convirtió en todo un éxito. La canción llevó a Carmen a estar en el top 3 del Billboard Hot 100 en esa época y con el paso de los años se convirtió en parte de la cultura popular al aparecer en varias series y películas.

“All By Myself” de Eric Carmen se volvió parte de la cultura pop

‘Clueless’, ‘Dawn of the Dead’, ‘Shrek’, ‘To Die For’, ‘Bridget Jones’s Diary’ y ‘Friends’ fueron algunas de las producciones donde apareció “All By Myself” de Eric Carmen, que a su vez fue aún más popular cuando Celine Dion le hizo un cover en español titulado ‘Sola Otra Vez’ que incluyó en su cuarto álbum Falling into You (Cayendo en tí), de 1996.

Eric Carmen tuvo otros logros en su carrera, de las últimas cosas que supimos de él fue que su último sencillo se lanzó en el 2013 y un año después la canción “Go All The Way” de Raspberries apareció en la película ‘Guardians of the Galaxy‘.

Pero sin duda, el más grande fue “All By Myself”, una rola que seguramente nos ha acompañado a muchos en esos momentos donde sentimos que la vida se ensaña con nosotros.

