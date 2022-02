Muere Ian McDonald, cofundador de King Crimson y Foreigner

Otro grande de la música al que hay que decir adiós. Ian McDonald fue un músico multiinstrumentista sin el que King Crimson no habría tenido el éxito inicial que alcanzó y, el cual, se ha prolongado por casi cinco décadas.

La muerte de Ian McDonald fue confirmada tanto por su representante como por su hijo, Max, por medio de un mensaje en Facebook: “Mi padre era un músico brillante e intuitivo, un alma gentil y un padre maravilloso. Vivirá para siempre a través de su hermosa música y el amor de sus fans.”, escribió.

El virtuosismo de Ian McDonald también fue reconocido por Robert Fripp, con quien cofundó una de las bandas más influyentes de la música moderna, King Crimson:

“Ian aportó musicalidad, un sentido excepcional de la línea melódica breve y reveladora, y la capacidad de expresar eso en una variedad de instrumentos”, señaló Fripp en 1997 respecto a la invaluable contribución de Ian al sonido de King Crimson.

Por su parte, Sid Smith, uno de los biógrafos más importantes de la banda inglesa, reconoció que ésta no habría tenido el éxito que alcanzó sin el aporte seminal de Ian McDonald.

McDonald tuvo un paso efímero, pero determinante en King Crimson. Basta con saber que él fue quien ejecutó el saxofón en “21st Century Schizoid Man”, canción abridora del ya legendario álbum debut de la banda, In ​​the Court of the Crimson King.

En los créditos de dicho álbum Ian McDonald aparece como coautor de todos los temas. Y, para ver los alcances de su multinstrumentismo, sale como ejecutante de saxofón, flauta, clarinete, mellotrón, piano, órgano, vibráfono, vocales… y, además, producción.

De acuerdo con Rolling Stone, dejó la banda el mismo año en que salió In ​​the Court of the Crimson King (1969) para realizar un proyecto con el baterista Michael Giles. No obstante, regresó en 1975 –aunque ya como músico de sesión– para el disco Red.

Ian McDonald cofundó Foreigner, con la cual grabó los tres primeros álbumes de la banda. También participó en el Electric Warrior de T-Rex. De acuerdo con Rolling Stone, su último gran proyecto fue la banda de rock Honey West.

McDonald murió a los 75 años en la ciudad de Nueva York. Falleció de cáncer, pero lo hizo tranquilamente y rodeado de sus seres queridos, según dio a conocer su hijo Max. Descanse en paz.