Mura Masa estrena una nueva rola con la vocalista de Wolf Alice

Apenas van siete días del 2020 y ya tenemos buenas propuestas musicales para comenzarlo con el pie derecho. En este año veremos el regreso de muchos artistas consagrados pero también los músicos en ascenso están buscando romperla al principio de esta década. Uno de ellos es el joven de la Bahía de Guernsey, Alex Crossan, mejor conocido como Mura Masa, porque acaba de lanzar un nuevo sencillo que sin duda te volará la cabeza.

Hace tres años sorprendió al mundo con su álbum debut homónimo, pero ahora volverá con un nuevo disco llamado R.Y.C. (o Raw Youth College). De este material discográfico nos ha mostrado tres singles, “No Hope Generation”, “Deal Wiv It” con Slowthai, y “I Don’t Think I Can Do This Again” con Clairo, pero ahora nos muestra un último adelanto de lo que podremos escuchar en su nueva producción.

El nombre de esta nueva rola es “Teenage Headache Dreams” y como podrán adivinar también viene en colaboración con nada más que Ellie Roswell, la vocalista de la banda británica Wolf Alice. A lo largo de este tema podemos escuchar la enorme madurez que ha alcanzado Mura Masa en tan poco tiempo, pues en él crea un paisaje electrónico pegándole un poco al dream pop, aderezándolo con una pequeña vibra de los 80 gracias a un par de sintetizadores mientras que Roswell hace unos coros sumamente dulces.

Para Consequence of Sound, el joven músico ganador de un Grammy explicó que esta podría explicar completamente la intención y concepto de su nuevo álbum, la cual es simplemente expresarse de manera libre y en el intento escapar un ratito de la realidad: “es posible sentirse feliz incluso si eso significa confiar en algo que no es necesariamente cierto, o es medio imaginario, o podría no haber sucedido en absoluto. Si podemos encontrar un recuerdo compartido de un buen momento, es más probable que podamos encontrarlo de nuevo. Un poco de escapismo es saludable”.

R.Y.C. estará disponible el próximo 17 de enero en plataformas digitales y en formato físico. Mejor no les contamos más, escuche a continuación lo nuevo de Mura Masa junto a Ellie Roswell de Wolf Alice: