Murió a los 103 años Vera Lynn, la cantante que motivó a las tropas en la Segunda Guerra Mundial

Parece que las noticias no dejarán de azotar a la música, ni en días tan complicados como los que vivimos a causa del coronavirus, pues lamentablemente este 18 de junio se confirmó la muerte a los 103 años de Vera Lynn, la cantante británica que motivó con sus canciones a los soldados durante la Segunda Guerra Mundial e icono de la cultura popular en el Reino Unido.

Esto lo confirmó la BBC y de acuerdo con Billboard, en un comunicado compartido por su familia se despidieron de una de las artistas más queridas por el pueblo británico. “La familia está profundamente apenada por el anuncio del fallecimiento, Vera, que vivía en Ditchling, East Sussex, falleció rodeada por su familia cercana”, menciona dicho comunicado.

Y a todo esto, ¿quién fue Vera Lynn?

Puede que no les suena tanto el nombre de esta gran mujer, pero como ya mencionábamos, ella es una figura icónica de la música popular. Dame Vera Lynn nació el 20 de marzo de 1917 en East Ham, Londres, y desde temprana edad se interesó por la música, ya que a los siete años comenzó a cantar, pero no sería hasta 1935 cuando haría su debut en la radio y un año después, hizo su primera grabación como solista con la canción, “Up the Wooden Hill to Bedfordshire”.

Para 1939 –año en que se desató la Segunda Guerra Mundial–, Lynn se casó con el saxofonista y clarinetista, Harry Lewis. Gracias a la popularidad que había ganado poco a poco, un año más tarde comenzó su propio programa de radio, Sincerely Yours, y en él mandaba mensajes a las tropas británicas hacia el extranjero.

En este show, ella junto a un cuarteto interpretaban las canciones que los soldados pedían desde los país donde se encontraban. Vera Lynn también visitaba hospitales, donde entrevistaba a las madres que acababan de dar a luz y enviaba mensajes a sus maridos en territorio enemigo. Por si esto fuera poco, Lynn también hizo algunas giras por Egipto, India y Birmania, donde dio conciertos para las tropas.

Pero su legado comenzó cuando publicó la canción “We’ll Meet Again”, cuya letra nostálgica enamoró a miles de personas que lamentablemente se habían visto obligadas a separarse de sus seres queridos por la guerra. Este tema se convirtió en un estandarte del periodo de aquel conflicto bélico y para 1942, Vera protagonizó una película con el mismo nombre.

De acuerdo con la propia Vera, pensó que su carrera se acabaría con la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, fue la misma guerra la que terminó encumbrándola como una figura querida por el pueblo del Reino Unido, gracias al trabajo que hizo para levantar el ánimo de todos durante esos años oscuros.

Después de la guerra, Vera Lynn siguió con su carrera en las décadas de los 50 y 60, grabando temas exitosos como “It Hurts To Say Goodbye” y My Son, My Son”. Pero el verdadero reconocimiento llegó en 1969, cuando la Reina Isabel II la nombró Oficial de la Orden del Imperio Británico y para 1975 ya era Dama Comandante.

Vera Lynn inspiró a Roger Waters

Por si no fuera suficiente el trabajo que hizo para levantar el ánimo de los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, la influencia de la cantante llegó a distintos puntos, hasta las canciones de Pink Floyd. En el aclamado disco de la banda, The Wall, Roger Waters escribió la rola “Vera”, como un tributo a Lynn y donde hacía referencia a su canción “We’ll Meet Again” para hacer énfasis en el trauma que este conflicto bélico le trajo al bajista con la muerte de su padre.