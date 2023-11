Murió a los 65 años Shane MacGowan, vocalista y frontman de The Pogues

Lo que necesitas saber: Y hoy en noticias tristes para la música, se confirmó la muerte de Shane MacGowan, el vocalista y frontman de The Pogues.

Lamentablemente, la industria musical tendrá que vestirse de luto una vez más para el cierre de este 2023. Lo decimos porque se reveló la muerte a los 65 años de Shane MacGowan, vocalista y frontman de The Pogues, la legendaria banda de punk irlandesa.

La noticia del fallecimiento de Shane la confirmó su propia esposa, Victoria Mary Clarke, quien a pesar de no revelar la causa exacta de muerte del cantante, escribió un mensaje muy emotivo en sus redes sociales para despedirlo. Acá abajo les dejamos tal cual lo que publicó al respecto.

“El amor de mi vida y el alma más hermosa y el ángel más hermoso y el sol y la luna y el principio y el final de todo lo que aprecio se han ido para estar con Jesús y María y su hermosa madre Teresa. Me siento bendecida más allá de las palabras por haberlo conocido y haberlo amado y haber sido amada tan infinita e incondicionalmente por él y haber tenido tantos años de vida, amor, alegría, diversión, risas y tantas aventuras”.

Shane MacGowan durante uno de sus últimos shows con The Pogues/Foto: Getty Images

Como ya lo mencionamos antes y hasta el momento de escribir esta nota, todavía no se revela la causa exacta de la muerte de Shane MacGowan. Sin embargo, se sabe que a la voz de The Pogues lo habían hospitalizado en las últimas semanas ya que por años, estuvo lidiando con su adicción al alcohol y el tabaco.

Repasemos brevemente la carrera de Shan MacGowan

Shane Patrick Lysaght MacGowan nació el 25 de diciembre de 1957 en Pembury, Kent, Reino Unido. Durante sus primeros años de vida, creció escuchando tocar música tradicional irlandesa a sus familiares y vecinos. Sin embargo, fue en su juventud e inspirado por los Sex Pistols que decidió formar a finales de los 70 un grupo llamado The Nipple Erectors.

Para 1982, junto a Jem Finer y Peter “Spider” Stacy, fundó la legendaria banda The Pogues. Combinando el espíritu político habitual del punk rock (y la interpretación icónica y caótica de MacGowan) con la música de la herencia irlandesa del cantante, este grupo se consagró, pues eran de los pocos que se les consideraba como punk celta.

Shane MacGowan en. sus primeros años con The Pogues/Foto: Getty Images)

MacGowan se consolidó como leyenda del punk con The Pogues

Después de abrir para The Clash en 1984, Shane MacGowan y los miembros de The Pogues llamaron la atención de Stiff Records. El sello lanzó el álbum debut de la banda, Stiff Roses for Me, en octubre de ese mismo añoñ. Su siguiente disco, Rum Sodomy & the Lash –producido por Elvis Costello– llegó en 1985 e incluía rolas como “Dirty Old Town”, “Sally MacLennane, ” y “A Rainy Night in Soho”.

La agrupación comenzó a desintegrarse tras el lanzamiento de su segundo álbum, sobre todo debido al incremento de consumo de sustancias de MacGowan. Su tercer álbum, If I Should Fall from Grace with God, llegó en 1988 y contó con su mayor éxito, “Fairytale of New York” donde colaboran con Kirsty MacColl. La canción se convirtió en un clásico navideño del Reino Unido.

Su trabajo en solitario y regreso a The Pogues

Después de lanzar su quinto álbum, Hell’s Ditch, en 1990, el comportamiento de Shane MacGowan se volvió cada vez más errático y The Pogues finalmente lo despidió de la banda en 1991 para reemplazarlo por Joe Strummer. Más tarde grabaron dos álbumes más sin él. Tras su salida, el cantante formó Shane MacGowan and The Popes. Con esta banda grabó dos discos de estudio, antes de que anunciara su partida en 2006 (aunque el grupo continuó sin él).

The Pogues se reunieron con MacGowan y armaron un par de giras durante las décadas de 2000 y 2010. A lo largo de este tiempo, se sometió a varias cirugías bucales tras perder sus dientes naturales. En 2015, comenzó a usar silla de ruedas después de fracturarse la pelvis en una caída. Luego, en diciembre de 2022, fue hospitalizado por una infección no revelada.

Shane MacGowan es uno de los íconos más grandes del punk británico. Sus letras han sido comparadas en ocasiones con los escritos del poeta y escritor Charles Bukowski y sobre todo con el escritor irlandés Brendan Behan. Además, influenció a nombres importantes en la música, como Nick Cave y Dropkick Murphys.

Por supuesto que la biografía de MacGowan llamó la atención de muchos, es por eso que a lo largo de los años aparecieron documentales que cuentan su vida y obra, como If I Should Fall from Grace – The Shane MacGowan Story o The Great Hunger. La más reciente de estas cintas fue Crock of Gold, el cual contó con la producción del mismísimo Johnny Depp y la dirección de Julien Temple.

