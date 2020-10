Murió Eddie Van Halen, el legendario guitarrista de Van Halen, a los 65 años

El mundo de la música ha recibido fuertes golpes este 2020, pues muchas leyendas se nos han ido en estos casi 10 meses que van. La gran mayoría de ellas ha dejado un enorme hueco en las miles de personas que tocaron con sus canciones, y uno de ellos es Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas de la historia, quien lamentablemente murió este 6 de octubre a los 65 años de edad tras luchar por varios años contra el cáncer.

La noticia la confirmó su hijo Wollfgang a través de su cuenta de Twitter, con un mensaje emotivo que le dedicó a su papá: “No puedo creer que tenga que escribir esto, pero mi padre, Edward Lodewijk Van Halen perdió su larga y ardua lucha contra el cáncer esta mañana. Él fue el mejor padre que pude tener, cada momento que compartí con él arriba o abajo del escenario es un regalo para mí. Mi corazón esta roto y no creo que me pueda recuperar por completo de esta pérdida, te amo”.

El adiós al gran Eddie Van Halen

Eddie Van Halen nació en Ámsterdam, Países Bajos, aunque a temprana edad se mudó junto a su familia a Pasadena, California. Fue en esa ciudad donde junto a su hermano mayor, el baterista Alex, el vocalista David Lee Roth y el bajista Michael Anthony fundó la legendaria banda de hard rock, Van Halen, con la cual pasó a la fama como uno de los guitarristas más impresionantes de su generación, gracias a esa enorme habilidad que tenía a la hora de colgarse su instrumento.

El ejemplo perfecto de esto es “Eruption”, un épico solo de un minuto y 42 segundos con el cual demostraba de lo que era capaz, moviendo los dedos casi a la velocidad de la luz y utilizando técnicas como el tapping que jamás se habían escuchado de manera comercial en esa época, un músico adelantado a su épica. No por nada, la revista Rolling Stone lo incluyó en 2015 en su lista de los 100 mejores guitarristas de la historia, en la que Van Halen ocupó el octavo lugar.

Eddie fue un Mozart del rock and roll

Durante los años que estuvo en Van Halen, Eddie se caracterizó por ser un verdadero orquestador de la banda un Mozart del rock and roll pues creó riffs, fue el director musical, coescribió un montón de rolas espectaculares y con el paso del tiempo terminó de perfeccionar su técnica, al punto de que muchas generaciones después de él comenzaron a adoptar su estilo a la hora de tocar la guitarra que sobra decir, no es algo sencillo.

Eddie Van Halen también se hizo conocido por la guitarra que usaba, pues al ser un músico que siempre buscaba tener lo mejor de lo mejor en su instrumento, creó un Frankenstein entre varios instrumentos famosos, que le daba un sonido único y de hecho, ese fue el nombre que le puso, Frankenstrat –por tener el cuerpo de la famosa Fender Stratocaster–.

Los problemas de salud le cobraron factura tras los años dorados de la banda

Después de los cambios de vocalista en Van Halen, con David Lee Roth dejando la banda en 1984 –por supuestamente oponerse a que Eddie trabajara con Michael Jackson grabando el solo de guitarra de su exitoso sencillo “Beat It”–, así como la llegada y salida de Sammy Hagar, el estilo de vida del rock and roll le comenzó a pasar factura, pues un problema crónico de articulaciones, que combinado por su imprudente estilo en el escenario, lo obligó a someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en 1999.

Pero quizá lo más fuerte que tuvo que enfrentar fue un año más tarde, cuando el cáncer apareció en su vida y por lo mismo tuvieron que extirparle un pedazo de lengua. A pesar de todo eso y tras someterse a una cirugía de emergencia por un grave ataque de diverticulitis, Eddie Van Halen se recuperó y armó una gira de reencuentro años más tarde con David, Alex y su hijo, Wollfgang sustituyendo a Michael Anthony en el bajo, grabando un último disco, A Different Kind of Truth de 2012.