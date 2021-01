Murió Alex Malverde, promotor del hip-hop mexicano, por COVID-19

La escena musical mexicana se viste de luto pues lamentablemente, Alex Malverde, reconocido por impulsar a jóvenes talentos de nuestro país murió la madrugada de este 13 de enero después de luchar por varios dias contra el coronavirus. Así lo dieron a conocer varios compañeros y amigos a través de las redes sociales, quienes aprovecharon la ocasión para despedirse de él y recordarlo por todo lo que hizo por muchos.

Fue el 7 de enero cuando Alex confirmó que había dado positivo a COVID-19, después de hacerse una tomografía y que le confirmaran que tenía “los pulmones chiquitos”. Desde entonces, constantemente compartía mensajes y su estatus de salud con todos sus seguidores, donde además aprovechaba para recordarles a quienes lo leían que era importante cuidarse en estos momentos porque la situación lo ameritaba.

“Gracias por su vibra, cuídense mucho. No saben lo desesperante es que tu vida dependa de unos tubos, tener miedo de cerrar los ojos y no volver. CUÍDENSE! Seguimos echando chingazos”, fue el último mensaje que Alex Malverde escribió en su cuenta de Twitter. Desde que se supo sobre su fallecimiento, un montón de amigos y músicos como Camilo Lara, Chavo de Austin TV y muchos más le dedicaron unas palabras.

Me duele muy cabrón la partida del gran Alex Malverde. Lo quería y apreciaba mucho, además de que siempre le tuve admiración y respeto. Te vamos a extrañar amigo!!

En memoria de @AlexMalverde rest in peace homie…see you later.

