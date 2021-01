Murió el legendario productor musical Phil Spector a los 81 años

Seguro que todos los amantes de la música conocen muy bien el nombre de Phil Spector. Hablamos de uno de los productores musicales más importantes que ha dado la industria (aunque también uno de los personajes más polémicos que la misma nos ha entregado)… este domingo se dio a conocer que falleció a los 81 años de edad.

Responsable de varios de los mayores éxitos de la música el siglo pasado y más conocido por la mayoría de los amantes de la música por ser el llamado arquitecto de “The Wall of Sound”, Phil Spector ha dejado bien grabado su nombre en la historia de la industria.

De acuerdo con el portal TMZ, fuentes directamente cercanas al productor confirmaron su fallecimiento este domingo por complicaciones relacionadas con el contagio de COVID-19. Se reporta que había sido trasladado desde su celda en la cárcel (donde cumplía condena por el asesinato de Lana Clarkson) a un hospital, pero no logró librar la batalla contra el virus.

Ha fallecido Phil Spector. Deseo reconocer desde aquí su enorme y singular talento para la producción musical pese a que, por lo visto, “to knew him was not to loved him”…

