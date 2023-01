Staaarlight: Este es el posible setlist de Muse para sus conciertos en CDMX

Enero de 2023 arrancará con todo en cuanto a conciertos en CDMX se refiere, pues el primer mes de este año (que no tiene mucho de haber comenzado) será inaugurado por dos shows cortesía de Muse, quienes regresarán a nuestro país después de cuatro años de ausencia para dar un show memorable.

Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard volverán a la capital del país para promocionar su más reciente material discográfico, Will of the People, en el cual la banda británica tocará varias canciones nuevas y otros clásicos que han creado a lo largo de su carrera.

Foto: OCESA

Muse regresará a la CDMX con su tour ‘Will of the People’

Como les comentamos anteriormente, el trío inglés viene con rolas nuevas bajo el brazo y un show visual que uno sí o sí debe de presenciar. De hecho las personas que ya vieron a la banda en su primer show en la Arena Monterrey, el pasado 18 de enero podrán confirmar este dato.

Pero bueno, la noticia es que Muse dará dos espectáculos en la CDMX (de hecho por aquí estaremos regalando boletos para que se lancen a su segundo show) y no hay duda de que muchos ya queremos saber cuáles serán las rolas que escucharemos por parte de Matt Bellamy y compañía.

Foto: Getty Images

Con un show audiovisual de otro nivel

Si ustedes ya tienen su boleto y son de esos que les gustan los spoilers, entonces acá les dejamos el posible setlist que Muse interpretará en el Foro Sol de la CDMX el próximo 22 y 23 de enero. Claro, basándonos en las rolas que la banda ya tocó durante su primera fecha en México.

Cabe mencionar que los setlist anteriores de la banda varían, sin embargo, todos contienen casi las mismas rolas (o sea en general varían sólo unas cuantas), por lo que pueden checar a continuación para irse preparando a los shows de Muse en CDMX:

Will of the People Interlude Hysteria [Drill Sergeant] Psycho Pressure Won’t Stand Down Stockholm Syndrome The Gallery Compliance Thought Contagion We Are Fucking Fucked Time Is Running Out Madness Supermassive Black Hole Plug In Baby Behold, the Glove Uprising Prelude Starlight Encore: Kill or Be Killed Knights of Cydonia

Foto: Getty Images

¿Qué canción agregarían al setlist de Muse? ¿Será que el Dr. Simi se hará presente durante estas dos shows en la Ciudad de México?