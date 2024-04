Lo que necesitas saber: Para comprobar la teoría de doppelgänger, acá enlistamos a músicos y actores muy parecidos entre sí y sin tener algún tipo de parentesco.

El concepto de los doppelgänger no es nuevo ni desconocido para muchos de nosotros. De hecho, en la literatura y el cine podemos encontrar historias de personajes que se encuentran a otros parecidos a sí mismos, sean de carne y hueso o en forma fantasmal.

De hecho, se dice que todas las personas en el mundo tenemos un doble que vive una vida opuesta a la que tenemos. Algo que nos hace pensar qué pasaría si nos los topamos por la calle un día (así como le pasa a Lizzie McGuire en su viaje a Italia, por ejemplo).

Hilary Duff en ‘Lizzie McGuire: Superstar’. Foto: Disney

¿Lo habían notado? Estos músicos y actores parecidos entre sí

Aunque algunos creen que esta teoría no tiene sustento, ver a personas parecidas entre sí nos hace replantearnos si allá afuera hay alguien que se parece físicamente a nosotros. Y estamos seguros de que ese pensamiento volverá a su menta luego de ver esta lista.

Nos dimos a la tarea de recopilar a músicos y actores que son bastante parecidos y quienes no tienen algún tipo de relación familiar, mismos que nos comprueban que los doppelgänger sí existen y no sólo en un universo de fantasía:

Jake Gyllenhaal en ‘El Hombre Duplicado’. Foto: A24 Films

Richard Gere y Roger Waters

Richard Gere no sólo es conocido por sus papeles en cintas como ‘Pretty Woman’, ‘Days of Heaven’ o ‘Siempre a Tu Lado’ (sí, la del perrito Hachi), sino también por compartir varios rasgos físicos con el músico británico y cofundador de Pink Floyd, Roger Waters.

De hecho, el mismo Waters contó en una ocasión, por allá del 2012, que una vez un sujeto se acercó a él en un hotel y al verlo detenidamente le dijo “tú no eres Richard”. Aunque Roger asegura que no se parece al actor, muchos pensamos todo lo contrario.

Richard Gere y Roger Waters. Fotos: Getty Images

Tommy Lee y Criss Angel

Además de ser baterista de Mötley Crüe y ex de Pamela Anderson, el músico griego Tommy Lee también es ubicado por algunos por no ser Criss Angel, ilusionista estadounidense con quien comparte varias similitudes como el mismo look (bueno, a principios de los dos mil así era) y hasta estructuras faciales similares.

En algún punto se llegó a rumorar que Tommy Lee y Criss Angel eran la misma persona y unos hasta se preguntaban si realmente no se trataba de un truco por parte de Angel. Algo que ambos desmintieron al aparecer juntos en alfombras rojas o campañas publicitarias.

Tommy Lee y Criss Angel en 2007. Foto: Getty Images

Billy Corgan y Gerard Way

Ok, ambos son músicos: por un lado tenemos a Corgan, líder de los Smashing Pumpkins y del otro tenemos a Way, a quien seguramente aman por ser el vocalista de My Chemical Romance (por favor ya regresen a México). Y sí, ambos son bastante parecidos entre sí.

Nomas’ vean a Billy en el video de “1979” o de “Tonight Tonight” y díganos que esa piel pálida y ojos verdes no les recuerdan a Gerard Way en clips como “I Don’t Love You” o “Famous Last Words”. De hecho, muchos creen que Gerard Way es hijo de Billie y el creador del ‘The World Is A Vampire’ a veces bromea con eso.

Billy Corgan y Gerard Way. Foto: Getty Images

Jack White y Johnny Depp

En 2016 y durante su aparición en el festival de Sundance, Jack White llegó a la alfombra con un look bastante parecido al de Edward Scissorhands, personaje del mundo de Tim Burton que Johnny Depp interpretó en la película de 1990.

Fotógrafos, prensa y personas en general se preguntaron si no se trataba del actor de 60 años, aunque también es cierto que los comentarios sobre el parecido entre ambos ya tenían años y eran un tema algo recurrente en las redes sociales.

Jack White y Johnny Depp. Foto: Getty Images

Hay actores y músicos tan parecidos entre sí que son como dos gotas de agua

Alice Cooper y Steve Carell

Luego de este conteo les juramos que no volverán a ver igual al querido (y a veces odiado) Michael Scott, pues pocos son los que han notado lo similares que son Alice Cooper, cantante estadounidense de heavy metal, con el actor Steve Carell.

Desde aspectos como la nariz y los dientes, Cooper y Carell son casi como gemelos. Steve lo sabe, pues en una entrevista con Jimmy Fallon, el protagonista de ‘The Office’ dijo que podía ver el parecido y hasta contó que conoció a Alice Cooper hace años cuando atendió al músico en un restaurante.

Alice Cooper y Steve Carell. Foto: Getty Images

Katy Perry y Zooey Deschanel

Talentosas, bonitas y con ojos grandes y de color son algunas de las características físicas que comparten Katy Perry y Zooey Deschanel, que son prácticamente como dos gotas cuando ambas traen el pelo negro (lo decimos más por Katy que ama cambiarse el look a cada rato).

El parecido tampoco es un secreto. En 2020, Katy Perry invitó a la actriz para protagonizar el video musical de su rola “Not the End of the World”, donde unos extraterrestres secuestran a Zooey Deschanel pensando que en realidad se llevaban a Katy.

Ed Sheeran y Rupert Grint

Ed Sheeran mencionó en un podcast lo mucho que lo confundían con Rupert Grint (a quien seguro recuerdan por interpretar a Ron Weasley en la saga de ‘Harry Potter’) cuando andaba por la calle, y por eso quería que el actor lo interpretara en un video musical.

La oportunidad finalmente llegó con “Lego House”, una canción donde Grint da vida a un fan obsesivo de Ed Sheeran que busca desesperadamente parecerse a él. Esto al final se logró gracias a Tom Fellton (Draco Malfoy), quien convenció a su pelirrojo colega que aceptara aparecer en el clip de Ed Sheeran.

Harry Styles y Mick Jagger

En 2022 y luego de que los medios compararan al ex One Direction con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger dijo que si bien es fan de Harry Styles y hasta tienen una buena relación amistosa, en su opinión el parecido con el cantante es solo físico.

“No tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo. Él solo tiene un parecido superficial a mí en mi juventud, lo cual está bien, no puede evitarlo”, dijo el líder de los Rolling Stones en una entrevista con el diario The Sunday Times.

Harry Styles y Mick Jagger. Fotos: Getty Images

Bono y Robin Williams

Este era otro de los parecidos físicos de los que se habló durante años (especialmente en la primera década de los años dos mil). Y aunque ante el mundo Bono y el fallecido Robin Williams tenían parecido en común, el actor no estaba muy de acuerdo.

En 2011 durante el estreno de ‘Happy Feet 2’, Williams contó de cuando una persona lo confundió con Bono en París: “Sólo la gente que está realmente ebria me confunde con Bono. Tienen que estar completamente perdidos para pensar que soy Bono”, aseguró el actor, quien en ese entonces admitió que se parecía al cantante al usar lentes.

Bono y Robin Williams. Foto: Getty Images

Anthony Kiedis y Justin Long

A principios de este año, Justin Long usó su cuenta de Instagram para pedir ayuda a internet, ya que se anunció que harán una película biográfica de Anthony Kiedis, líder de los Red Hot Chili Peppers, y él sabe que puede ser la persona perfecta para el papel gracias a su parecido con el músico.

“Y sí, me doy cuenta de que tendré que pasar mucho tiempo en el gimnasio. tomar clases de canto… Y no usar gafas”, escribió Justin Long en el posteo donde adjuntó dos fotos en las que nos comprueba que bien podría ser el doble de Kiedis.

Mac Miller y Angus Cloud

Cuando la serie de ‘Euphoria’ se estrenó en 2019, uno de los personajes que más llamó la atención fue el de Fezco, un vendedor de drogas que fue interpretado por el fallecido Angus Cloud, quien además de carismático, se ganó el corazón de muchos y muchas por su parecido con Mac Miller.

Tanto era el parecido físico entre ambos que ansiábamos por verlo dando vida a Mac Miller en alguna película biográfica. Lamentablemente eso ya no fue posible, pues en julio del año pasado Cloud murió por una sobredosis accidental de drogas, lo mismo que le ocurrió al rapero en 2018.

Angus Cloud y Mac Miller. Foto: Getty Images

Jude Law y Damon Albarn

Amigos de protestas, compañeros de eventos y hasta colaboraciones en cortometrajes como ‘The Boy in the Oak‘ son algunas de las cosas que Jude Law y Damon Albarn han compartido en muchos años de amistad. Eso y el hecho de que hace años ambos eran idénticos.

La verdad actualmente ya no tanto, pero en su momento los fans de Damon incluso deseaban que el actor interpretara al músico en alguna película sobre su vida. Algo de lo que algunos ya no están tan seguros.

Jude Law y Damon Albarn en 2005. Foto: Getty Images

Chad Smith y Will Ferrell

Si hablamos de ‘Doppelgängers’ famosos, obviamente no podíamos dejar de fuera a este par que son prácticamente idénticos. Y si no nos creen, entonces es porque nunca vieron a Chad Smith, baterista de los Red Hot Chili Peppers, y Will Ferrell aparecer vestidos iguales en el programa de Jimmy Fallon.

Con una playera de Kiss, chaqueta negra y una gorra hacia atrás, Chad y Will se veían idénticos al punto de que ni las personas en el público (o quienes veíamos el programa) lograron identificar quién era quien. ¡A ellos definitivamente sí los separaron al nacer!

¿Qué otros músicos y actores/actrices parecidos entre sí agregarían a esta lista?

