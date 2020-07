Músicos británicos se unen para pedir al gobierno que salve la industria

Una de las medidas que se tomaron alrededor del mundo para evitar el contagio a gran escala de coronavirus fue postergar los eventos masivos. Es por eso que un montón de conciertos y festivales se tuvieron que posponer o hasta cancelar, afectando a toda la industria musical, pues más allá de las bandas o artistas, miles de personas dependen de estas presentaciones para sobrevivir, y los músicos se están poniendo las pilas para que no ocurra una catástrofe.

Desde que esta medida comenzó al menos en el Reino Unido, tanto los artistas como los dueños de foros independientes de conciertos le pidieron a las autoridades que los ayudaran para no quebrar. Todos ellos se unieron a la organización Music Venue Trust –que se encarga de salvar algunos locales en aquel país– firmando una carta para solicitarle al gobierno que los apoyara con 50 millones de libras esterlinas para rescatar a 560 locales.

De acuerdo con NME, esta medida era para proteger a los foros, asegurando que al menos se mantuvieran estables hasta octubre de 2020 e impidiendo su cierre permanente. Lamentablemente, sus solicitudes no fueron suficientes y miles de empleos alrededor de esta industria se han reportado, desde artistas hasta promotores y dueños de locales de música en vivo han tenido que buscar otros ingresos en lo que ‘vuelven a la normalidad’.

En vista de que la situación con los shows en vivo no mejora y para hacer eco de la importancia que tiene la música para la economía del Reino Unido, más de 1500 músicos se sumaron al movimiento #LetTheMusicPlay a través de una carta enviada al Secretario de Estado para la Cultura, Medios de Comunicación y Deporte, Oliver Dowden con la cual buscan que por fin las autoridades los apoyen en este momento tan complicado.

En dicha carta, mencionan lo vital que es para una industria como la musical que el gobierno tome cartas en el asunto. Para ello, todos los que firmaron el documento le solicitaron a Dowden que los ayudaran publicando un calendario para la reanudación de los conciertos, el apoyo financiero y los exentaran de pagar impuestos por la venta de boletos.

Según Variety, los músicos citaron un estudio realizado Media Insight Consulting donde mencionaban que tan solo en 2019, la industria musical contribuyó con 4.500 millones de libras a la economía del Reino Unido y apoya con 210 000 puestos de trabajo. “Hasta que estas empresas puedan operar de nuevo, lo que es probable que sea en 2021 como muy pronto, el apoyo del gobierno será crucial para evitar las insolvencias masivas y el fin de esta industria líder en el mundo“, dice la carta.

Los músicos que firmaron la carta

Y quizá lo que más llamó la atención de todo esto fueron los artistas que se unieron a la campaña #LetTheMusicPlay, pues desde hace años no se veía un lineup tan espectacular y sobre todo, apoyándose unos a otros. Comencemos con las leyendas, pues tanto Paul McCartney como The Rolling Stones firmaron dicha carta y publicaron mensajes de apoyo para que el gobierno proteja a toda la industria musical.

Today Paul joins artists, promotors, agents, venues and more in asking the UK government to protect the live music industry. Share photos and videos of the last show you went to using the hashtag #LetTheMusicPlay to show your support! pic.twitter.com/w7yfeAB0nJ — Paul McCartney (@PaulMcCartney) July 2, 2020

Show your support for live music and share a photo from the last gig you went to with #LetTheMusicPlay Here’s the setlist from the Rolling Stones last live show in Miami in 2019 pic.twitter.com/bNQ0LkK4wH — The Rolling Stones (@RollingStones) July 2, 2020

Uno de los músicos que estuvieron más activos en cuanto hacer presión a las autoridades fue el mismísimo Liam Gallagher, quien de acuerdo con NME dijo que “los conciertos increíbles no se producen sin un equipo increíble detrás del escenario, pero todos se quedarán sin trabajo a menos que podamos volver a hacer lo que nos gusta”, y claro que tiene razón. Y aunque le de coraje, su hermano Noel también se sumó a esta campaña.

Live music must be protected! Share memories of your last gig using #letthemusicplay and lets make sure the message is heard by the UK Government.

📷: DC Arena, Bangkok, Nov 30th (Sharon Latham) pic.twitter.com/H6GG63sgNl — Noel Gallagher (@NoelGallagher) July 2, 2020

La lista de artistas que firmaron la carta de verdad es enorme, pues en ella figuran nombres como Blur, Radiohead, David Gimour, The Cure, PJ Harvey, Johnny Marr, Sam Smith, Lewis Capaldi, Coldplay, Dua Lipa, Deezee Rascal, Franz Ferdinand, Foals, New Order, Muse, Cher, Phil Collins, Rita Ora, Eric Clapton, Sting y más. Con todos estos grandes músicos la verdad es que nos daría para armar un festival espectacular.

Blur stands with artists, road crew, agents, promoters, venues and more, in appealing for the UK Government to support and protect the UK live music industry #LetTheMusicPlay. More info on the campaign here https://t.co/s04XKd0nKE https://t.co/jCPBLoSLJ9 — blur (@blurofficial) July 2, 2020

La respuesta del gobierno y Oliver Dowden

En respuesta a toda esta situación, Oliver Dowden escribió en Twitter: “Entiendo la profunda ansiedad de los que trabajan en la música y el deseo de ver fechas fijas para la reapertura. Estoy presionando mucho para que se fijen esas fechas y se les dé una visión clara del regreso. Esto implica decisiones muy difíciles sobre el futuro del distanciamiento social, que sabemos que ha salvado vidas”.

I understand the deep anxiety of those working in music & the desire to see fixed dates for reopening I am pushing hard for these dates & to give you a clear roadmap back These involve v difficult decisions about the future of social distancing, which we know has saved lives — Oliver Dowden (@OliverDowden) July 1, 2020

Un portavoz del gobierno dijo para Variety: “Ya estamos proporcionando una ayuda financiera sin precedentes que muchas organizaciones musicales y artistas han aprovechado, como los préstamos y el plan de retención de empleo, y seguimos buscando apoyo adicional que podemos proporcionar a la industria”.

“Reconocemos que esta pandemia ha creado grandes desafíos para el sector y estamos trabajando estrechamente con ellos para desarrollar una orientación integral para que las actuaciones y eventos vuelvan lo antes posible”, concluyeron.