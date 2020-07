Green Day, Pearl Jam, Lorde y más músicos firman carta para que los políticos dejen de usar canciones sin permiso

Para nadie es un secreto que a algunos políticos no les gusta pedir permiso para usar slogans y hasta canciones en sus campañas. Quizá el vivo ejemplo de esto es el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pues se le hace muy fácil agarrar las rolas que quiere para que sus mitines terminen de forma épica, pero a un montón de músicos ya les está colmando la paciencia con esta clase de acciones.

Desde hace algunos años, artistas como Queen, las familias de Prince y George Harrison, Adele, Elton John, Rihanna y muchos más le han pedido al preciso del país vecino que deje de utilizar sus canciones porque no están de acuerdo con su ideología ni con su administración. Recientemente, Panic! At The Disco, los herederos de Tom Petty y hasta los Rolling Stones pegaron el grito cuando se dieron cuenta que el señor no tiene la decencia de solicitar un permiso para ponerlas.

Los artistas ya se hartaron de que usen sus canciones en la política

Con todo esto en mente, un montón de músicos que se unieron para presentar una carta abierta dirigida a los políticos de los Estados Unidos, exigiéndoles que pidan permiso antes de usar canciones para campañas o eventos electorales. Este escrito fue organizad por la Artist Rights Alliance, donde piden que los demócratas y los republicanos “establezcan políticas claras que exijan a las campañas que soliciten el consentimiento de los artistas, compositores y propietarios de los derechos de autor antes de utilizar públicamente su música en un entorno políticos”.

¿Y quiénes fueron los que firmaron esta carta? Bueno, pues fueron más de 50 artistas los que le entraron a esta iniciativa, pero para que se den un quemón, Mick Jagger y Keith Richards de los Rolling Stones, Pearl Jam, Green Day, The B-52s, Blondie, Cyndi Lauper, Elvis Costello, Fall Out Boy, Linkin Park, Lykke Li, Panic! At the Disco, Patrick Carney de The Black Keys, R.E.M., Regina Spektor, SIA y más.

¿Y qué más dice la carta?

De acuerdo con el escrito publicado por la Artist Rights Alliance, los músicos mencionan que la petición trata de una cuestión tanto financiera como moral, diciendo: “Hemos visto a tantos artistas y estados arrastrados a la política contra su voluntad y obligados a tomar medidas agresivas para prohibir el uso de su música, por lo general canciones que se escuchan durante las manifestaciones políticas”.

La carta continúa: “los políticos que quieren representar la confianza del público deben hacerlo mejor, buscando el consentimiento antes de explotar la imagen y el trabajo de un artista o compositor”. Según ellos, el texto está dirigido a las seis principales organizaciones de campaña política en los Estados Unidos: los comités nacional, congresional y senatorial republicano y demócrata.

Claramente esto va directo para Donald Trump

Aunque el texto se mostró claramente bipartidista, el subtexto está dirigido (obviamente) al señor Donald Trump. a quien todo el mundo ya trae entre ceja y oreja por no tomarse la delicadeza de pedir sus canciones, y quizá lo hace porque todos lo van a mandar por un tubo. Sólo este año, los Rolling Stones, Linkin Park, Village People y hasta Neil Young han amenazado con demandar al presidente más naranja del mundo.

Sin embargo, y como ya sabemos, a Trump no le importa pasarse por el arco del triunfo las leyes, así que es poco probable que una carta abierta y mucho menos las amenazas de una demanda, lo obliguen a dejar de tocar la música que él quiere en sus mítines. Trump también se está amparando en algo llamado Licencia de Entidades Políticas, la cual le da acceso a más de 15 millones de canciones del repertorio de BMI que puede usar para su campaña.

En el caso particular de Los Rolling Stones, han tratado de excluir su música de esa licencia desde que el ahora presidente buscaba llegar a la Casa Blanca, en un intento de prohibir legalmente el uso de Trump. Pero a pesar de sus esfuerzos, no lograron llegar a nada y al final terminó usando algunas de sus canciones para lanzar su campaña política. Al menos con esto, le metieron un susto y los músicos le recordaron que ya están hartos.