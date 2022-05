Los entendemos: su emo interior que se esconde dentro del traje godín de oficina lo está gozando como nunca. My Chemical Romance está de vuelta con nueva música y no lo podemos creer.

Y sí, la rola recién salida del horno es todo lo que nos encanta de la banda. Dramatismo puro, instrumentales frenéticas, la voz melódica y desgarradora de Gerard Way… en fin, una pieza que nos tanta emoción como nostalgia… y el internet no tardó en reaccionar.

My Chemical Romance nos presenta una nueva canción

Ocho larguísimos años tuvieron que pasar para que My Chemical Romance nos trajera algo de música nueva. Y es que luego de la separación de la banda en 2013, la neta le habíamos perdido fe a esa posibilidad.

El tiempo pasó y como recordarán, en 2019 la banda anunció su reunión para dar una serie de conciertos por todo el mundo. Eso sí, no había indicios de que fueran a lanzar alguna nueva rolilla o algo por el estilo. Después vino la pandemia que frenó su tour y pues chale; las cosas se pusieron más difíciles.

Pero el 2022 apareció, las cosas han mejorado y el grupo liderado por Gerard Way no solo reaparecerá con varias fechas en festivales… también nos trae esta nueva canción llamada “The Foundations of Decay” lanzada este jueves 12 de mayo. No se sabe si ya trabajan en un nuevo disco por el momento (ojalá que sí), pero la posibilidad nos tiene entusiasmados. Si no ha escuchado la nueva rola, aquí abajito se las dejamos.

Y así reaccionó el mundo a la nueva rolita de MCR

Luego de tanto tiempo sin entregar música nueva, era oooobvio que el internet y la fanaticada de hueso colorado de My Chemical Romance iba a reaccionar. Claro, hay quienes ya andan recordando su etapa emo y toda la cosa, así que veamos las mejores reacciones.

