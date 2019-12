Lo que para muchos parecía lejano o imposible, el 2019 lo hizo realidad. Así es, este 20 de diciembre luego de rumores y boletos agotados, My Chemical Romance, la banda liderada por Gerard Way, finalmente volvió a pisar un escenario luego de siete años de no hacerlo, comenzando así su regreso a la industria de la música. Un hecho que obviamente fue seguido por miles de personas en todo el mundo.+

Como bien recordarán, fue a finales de octubre cuando Gerard y Mike Way, Frank Iero, y Ray Toro anunciaron repentinamente que volverían a reunirse como banda para dar un show en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles, cuyas entradas se vendieron en cuestión de minutos. Y aunque muchas personas no estuvieron presentes en el lugar, la reunión de la agrupación estadounidense fue seguida a través de cuentas de Instagram que se encargaron de transmitir el concierto.

Con una cortina con la imagen de un ángel de fondo, My Chemical Romance salió al escenario cerca de las 12 de la noche (hora de México) y comenzó su show con “I’m Noy Okay”, la cual fue seguida por “Thank You For The Venom”, “Give ‘Em Hell, Kid” y “House of Wolves”, en un concierto que Gerard Way y la banda dedicó a su exmanager Lauren Valencia, quien falleció de cáncer a principios de este 2019.

“Ha pasado mucho tiempo Los Ángeles, gracias por estar aquí esta noche. No sabíamos si esto volvería a suceder, así que realmente apreciamos que haya sucedido”, dijo el frontman de la agrupación en una noche que continúo con “Summertime”, ” You Know What They Do to Guys Like Us in Prison”, “Make Room!!!” y “Our Lady of Sorrows”.

ESTOY SEGURA QUE EL DIA EN EL QUE ESCUCHE EN VIVO A MY CHEMICAL ROMANCE CANTAR SUMMERTIME ESE VA A SER EL DIA DE MI MUERTE pic.twitter.com/qEw9LnzbgO — Mane (@90sreinharts) December 21, 2019

Uno de los highlights de la noche fue cuando Way y compañía interpretaron “Na Na Na”, de su álbum Danger days: the true lives of the Fabulous Killjoys, el último que la banda lanzó antes de anunciar su separación en 2013. “Sleep”, “Mama” y la conocida y triste “I Don’t Love You” fueron las canciones que también desataron la euforia de todas las personas que se encontraban en el Shrine Expo Hall de Los Ángeles, además de los que observábamos el concierto por internet.

When you go and would you even turn to say I DONT LOVE YOU LIKE I DID YESTERDAAAYYYY #mychemicalromancepic.twitter.com/uk3IOPQ1Ba — LEE ˢʸᵃ (@RKlVE__) December 21, 2019

“Destroya” (con todo y los gemidos de Gerard Way), “Teenagers”, “S/C/A/R/E/C/R/O/W”, “Famous Last Words” y “The Kids From Yesterday” cerraron la primera parte del concierto, en el que varias veces el frontman de la banda agradeció a familiares, amigos y a los fans por reunirse con ellos esa noche, afirmando que esto ocurrió gracias al impacto que ellos han tenido en la vida de My Chemical Romance.

el poder de famous last words dios #mychemicalromance pic.twitter.com/ozT1RGOHSD — andrea ◟̽◞̽ (@Iouistrench) December 21, 2019

Luego de desaparecer del escenario un momento y después de que la gente comenzara a corear las iniciales de la banda (MCR), Gerard y Mike Way, Frank Iero y Ray Toro regresaron para finalizar la noche con “Vampire Money”, la mundialmente conocida “Helena”, así como la popular y siempre coreada “Welcome to the Black Parade”, con la que My Chemical Romance finalizó su concierto de reunión, el primero de la banda en siete años, que terminó con una foto grupal de la banda.

Simplemente no puedo expresar con palabras lo que siento por ver welcome to the black parade en vivo tocada por MCR es vida, ¿ven por que existe la música? Estoy llorando❤️❤️ pic.twitter.com/UiCJZPPxly — cafe sin azucar porfavor (@BetoXD14) December 21, 2019

El show de la banda estadounidense, que a horas de la madrugada se convirtió en tendencia mundial, estuvo conformado por 20 canciones, con las cuales Gerard y compañía hicieron un recorrido a través de sus cuatro discos de estudio y en las que tocaron desde las canciones más conocidas de la banda, hasta otras que el público jamás se imaginó oír en vivo.

Lo único que podemos decir es que la espera de My Chemical Romance valió la pena, y que con un setlist como el de anoche es más que necesario tener a la banda por tierras mexicanas para el próximo año.

¡Tremendo el conciertazo con el que My Chemical Romance (@MCRofficial) regresó a los escenarios!

Con rolas como “Helena”, “Destroya” y “Welcome to the Black Parade”, la banda de Gerard Way dio un show inolvidable.

¡Necesitamos que vengan a México! #mychemicalromance pic.twitter.com/0Y1ddHte6A — SopitasFM (@sopitasfm) December 21, 2019

Y ya entrados en el tema, acá dejamos algunas de las mejores reacciones que nos dejó este conciertazo:

Después de ver el concierto de My Chemical Romance por instagram#mychemicalromance pic.twitter.com/WbuwhwaEY0 — (@http_witchh) December 21, 2019

estoy muy feliz y triste a la vez pq aunq no estuve físicamente en el concierto lo disfruté mucho, lloré y canté como si en verdad hubiera estado ahí, sentí tan bonito ver el regreso de uno de mis grupos favoritos de la infancia #mychemicalromancepic.twitter.com/l7yDcI6eFP — saray (@yifancity) December 21, 2019

Toda la gente cantando y coreando Gracias por volver My Chemical Romance pic.twitter.com/KIodwWVRFS — Braian ≡U≡ Ortiz (@braiank182) December 21, 2019

Oye los fans de fulanito somos los más fiel…. Los killjoys después de 6 años de silencio: #mychemicalromance pic.twitter.com/hT4fRaM7LT — MCR IS BACK CTM (@_JimineedYoongi) December 21, 2019

yo yéndome a dormir después de presenciar el concierto más hermoso de my chemical romance pic.twitter.com/XZudghckHL — (@maaaruchan) December 21, 2019