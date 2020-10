¡Más nostalgia! My Chemical Romance reeditará tres de sus álbumes en vinilo

My Chemical Romance tuvo que parar su próxima gira mundial gracias a la actual pandemia, pero eso no ha impedido que sigan celebrando su reencuentro. Ahora, el grupo oriundo de Nueva York echa un vistazo a su exitosa carrera y prepara un lanzamiento especial que sus fanáticos más aguerridos agradecerán.

Mientras organizan su regreso a los escenarios –probablemente hasta el verano de 2021-, Gerard Way y compañía se unen a la reciente tendencia de publicaciones en vinilo y lo harán reeditando tres de los álbumes más emblemáticos de su discografía.

También puedes leer: ¡Histórico! La venta de vinilo superó por al CD por primera vez en34 años

El lanzamiento en vinilo

La banda anunció en sus redes sociales el lanzamiento de sus álbumes Three Cheers for Sweet Revenge (2004), The Black Parade (2006) Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys (2010) en ediciones de vinilo que, por supuesto, incorporarán un distintivo color de cada placa discográfica.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

De esta manera, el LP que contiene canciones como “Helena” y “I’m Not Okay” vendrá en color rojo granate, mientras el disco de “Welcome to the Black Parade” y “Famous Last Words” vendrá en una presentación con tonalidades grises. Por su parte, Danger Days -con sencillo como “Na Na Na” y “Go”– estará diseñado en color violeta. Dales un vistazo aquí abajo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por My Chemical Romance (@mychemicalromance) el 30 de Sep de 2020 a las 12:00 PDT

My Chemical Romance pone este material para su pre-venta en el sitio de Urban Outtfitters, marca textil que también vende producciones discográficas de distintos artistas. ¿Se vendrá una línea de ropa basada en la identidad de la banda? No estaría nada mal.

Three Cheers for Sweet Revenge y Danger Days tendrán un costo de $24.98 dólares (aproximadamente 550 pesos mexicanos) mientras que The Black Parade costará 25.98 (casi 600 pesos). Sin embargo, no se ha especificado si los vinilos se pondrán a la venta en las sucursales de Urban Outfitters de todo el mundo o si serán exclusivos de Estados Unidos.

Ver en YouTube

También puedes leer: Así fue como el atentado del 11 de septiembre provocó la creación de My Chemical Romance

My Chemical Romance reagenda su gira

My Chemical Romance nos tomó a todos por sorpresa en hacia finales de 2019 cuando la banda reveló que se reunía. En sus redes sociales hicieron circular una imagen con el flyer para su concierto especial de reunión, mismo que se realizó en The Shrine de Los Ángeles el 12 de diciembre de aquel año.

Todo iba perfecto porque no tardaron mucho en dar a conocer sus intenciones para realizar una gira mundial. Las primeras fechas habían sido reveladas en enero para Europa y Estados Unidos, pero la pandemia de coronavirus llegó para complicarlo.

Ver en YouTube

Luego de checar su agenda, Gerard Way y la banda dieron a conocer que retomarán la gira en el verano de 2021. Será en junio cuando lleguen a la ciudad de St. Austell en Inglaterra para comenzar el tour que, por ahora, solo contempla al Reino Unido, Estados Unidos y una fecha en Nueva Zelanda. ¿Los veremos en México pronto? Esperemos que sí.