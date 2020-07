¡My Morning Jacket anuncia nuevo disco después de 5 años!

La cuarentena continúa pero también los momentos frescos de música nueva. Ahora, para restarle horas a la semana en curso, My Morning Jacket acaba de anunciar el disco complementario de su aclamado disco The Waterfall del 2015.

Cuando My Morning Jacket lanzó The Waterfall, se decía que los rockeros de Kentucky habían grabado suficientes canciones para terminar con dos álbumes completos, pero la segunda colección de canciones nunca se materializó. Los fans esperaron un año, luego dos, y después se desvanecieron las ilusiones.

Trillado pero cierto, más vale tarde que nunca. Hoy (7 julio), My Morning Jacket ha anunciado la secuela que confirma los rumores: The Waterfall II. Lo mejor de todo, es que llegará este mismo viernes 10 de julio a través de ATO Records.

¿Por qué ahora?

The Waterfall y The Waterfall II se grabaron durante la misma sesión de estudio en un lugar conocido como Panoramic House en California. En ese momento My Morning Jacket consideró sacar toda la música como un álbum triple, pero en su lugar decidieron dividir las 24 canciones en proyectos distintos.

Después de años en el baúl, el líder Jim James redescubrió una de las canciones inéditas, “Spinning My Wheels”, durante una caminata en los primeros días de cuarentena. En esa caminata se sorprendió por cómo la sensación de las letras de estar “hipnotizado por hacer lo mismo” era tan relevante para nuestra situación actual. Esto lo llevó a revisitar el resto del material de The Waterfall II y decidir que este era el momento de lanzarlo.

De acuerdo al comunicado de prensa compartido por la banda, este nuevo disco “evoca un dolor indeleble pero nunca cae en la desesperación”, sino que se centra en la esperanza que se puede encontrar más allá de la pérdida.

“Como muchos de nosotros nos sentimos desafinados y anhelamos que el mundo sea un lugar mejor, tenemos que mirar a la naturaleza, a los animales y aprender de ellos. Aprender a amarnos, aceptarnos, seguir adelante y respetarnos mutuamente”, dijo James. “Tenemos que trabajar por ello y cambiar nuestras formas antes de que sea demasiado tarde, y ponernos en armonía con el amor, la igualdad para toda la humanidad y también para la naturaleza“.

‘The Waterfall II’ no es completamente nuevo

Algunas de las canciones del nuevo disco pueden ser viejas conocidas para los fanáticos de My Morning Jacket. “The First Time” la escuchamos anteriormente en la banda sonora de la serie Roadtime de Cameron Crowe, mientras que “Magic Bullet” se compartió en 2016. Por ahí los conocedores también sabrán que “Welcome Home” se ha tocado en vivo unas cuantas veces antes de este lanzamiento y formó parte de un EP de iTunes Sessions en 2011.

The Waterfall II se lanzará digitalmente el 10 de julio y las ediciones en CD y vinilo llegarán el 28 de agosto. Si eres de esos que les gusta poder tocar la música, los pedidos anticipados están disponibles en este momento.

¿Quieres escuchar ‘The Waterfall II’ antes que nadie?

Para adelantarle la espera a los que simplemente no puedan más, My Morning Jacket organizará una fiesta de escucha virtual a través de sus páginas de YouTube y Facebook. La fecha y hora que tienen que apuntar es este próximo 9 de julio a las 8:00 p.m. hora de la Ciudad de México. Aquí les dejamos el video para que ni le busquen:

Ver en YouTube

The Waterfall II:

01. “Spinning My Wheels”

02. “Still Thinkin”

03. “Climbing The Ladder”

04. “Feel You”

05. “Beautiful Love (Wasn’t Enough)”

06. “Magic Bullet”

07. “Run It”

08. “Wasted”

09. “Welcome Home”

10. “The First Time”