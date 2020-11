Lo mejor del año: ¡Nandi Bushell gana el duelo de batería que tenía con Dave Grohl!

Por una noticia triste que el 2020 nos ha traído, aparecen dos más que nos llenan de esperanza y ánimo aunque las cosas no estén saliendo de maravilla. Una de ellas es la Nandi Bushell, la talentosa niña de 10 años que la viene rompiendo en internet desde hace casi un año, pero que en los últimos meses la reconocemos y ha dado la nota por iniciar un enorme duelo de batería con el líder de los Foo Fighters, el buen Dave Grohl.

Fue a inicios de agosto cuando la pequeña tocó su propia versión de “Everlong”, el clásico de la banda; pero aprovechó para retar al exbaterista de Nirvana a aventarse un palomazo. Y como sabemos que Dave es un tipazo, sin dudarlo aceptó con un video donde se echó un pedazo de este rolón –que según no tocaba desde 1997 y además, la invitaba a que tocara una canción de los Them Crooked Vultures.

Pasaron las semanas y esta niña junto a Dave Grohl no dejaban de sorprendernos. Pero el músico tomó ventaja cuando escribió junto a sus hijas una canción para Nandi Bushell, en la cual mencionaba que era la mejor baterista del mundo y que cuando se sentaba detrás del bombo sentía que estaba salvando al rock… Una verdadera joya que sin duda demostraba lo que el músico siente al escuchar sus covers.

Pero Nandi no se quedó atrás, así que decidió contraatacar con una rola que ella misma compuso –recordemos que tiene 10 años– donde decía que su batalla con Grohl es una de las cosas más épicas que han pasado en la historia del rock. Además, nos dejaba ver el enorme talento musical que tiene no solo para tocar la bataca, también la guitarra, el bajo y hasta el sintetizador, aunque la cosa no paró ahí.

Después de tantos días peleándose y dando lo mejor de sí mismos, Dave y Nandi se conocieron –virtualmente– y por supuesto que este encuentro fue muy impresionante. Para empezar, a ambos se les veía contentos porque por fin estaban platicando, pero quizá lo más importante es que Grohl invitó a la niña a componer una canción juntos y le prometió que cuando los Foo Fighters regresaran al Reino Unido la subiría al escenario a tocar.

Pero ahora nos enteramos de que tras esta charla espectacular, la pelea terminó. De acuerdo con Billboard, durante el programa de Stephen Colbert, Dave Grohl apareció como uno de los invitados especiales y fue ahí donde mencionó que sentía admiración por la forma en que la pequeña toca la batería: “Dios mío, esta niña es una fuerza de la naturaleza”. Pero lo más importante es que aceptó su derrota al decir que “no habría nada que pudiera hacer”.

Por supuesto que ante esto, Nandi no se pudo quedar callada y aceptó que Dave se dio por vencido. En un video publicado en su cuenta de Instagram, la pequeña reacciona al momento justo donde el músico tira la toalla diciendo en tono burlón: “Sr. Grohl, usted declara la derrota a mis pies. Los dioses del rock de antaño observan su retirada. Su leyenda en la historia tendrá un eco en el tiempo. Pero aún así, te resignas ante una niña de 90 centímetros”.

Al final, la señorita Bushell bastante emocionada, afirmó que su colaboración con el cantante y guitarrista de los Foo Fighters sería “la mejor rola del mundo”. Y al final, dejó muy claro que está muy contenta de que todo esto haya pasado: “Ha sido un honor luchar contra usted, Sr. Grohl, y no puedo esperar a escribir nuestra canción juntos”. Así terminó este duelo que tantas alegrías nos dio en los últimos meses.

