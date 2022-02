¡Ufff! New Order presentó una nueva colección de ropa deportiva y así luce

El nombre de New Order ha estado ligado al fútbol desde hace ya varios años y sin duda, los pamboleros fanáticos de la banda disfrutan cada vez que ambos mundos se fusionan. Esto lo decimos ya que hace unos días, el grupo y la marca Umbro revelaron una nueva colección de ropa que está de lujo.

Así como lo leen… Bernard Sumner y compañía nuevamente son motivo en el diseño de algunas prendas que la compañía deportiva está lanzando en el Reino Unido y lucen espectaculares. ¿Se armarían algo de esta colección o qué onda? Acá se las mostramos para que la calen.

Esta es la nueva colección de New Order y Umbro

No cabe duda que en Manchester el fútbol se vive a otro nivel y no lo decimos precisamente por los dos equipos que rivalizan en esa ciudad. Como tal, ahí se encuentran las oficinas centrales de la reconocida Umbro y es esa región la que vio a New Order encumbrarse como ídolos de la música.

Y bueno, como tal, tanto la banda como la marca deportiva se conocen de cerca pues ya en el pasado han lanzado algunas colecciones, como la que pusieron a la venta en 2021 previo a la Eurocopa que vio a Inglaterra llegar a la final. Ahora, tan solo unos meses después, esta colaboración nos trae una nueva y maravillosa entrega.

Tal como lo señala la compañía, la nueva línea colaborativa Umbro x New Order Pack 2.0 “es una celebración de la banda que ayudó a unir a los fanáticos de la música indie, el dance y el fútbol bajo el techo del legendario club nocturno Hacienda”. ¿Y de qué va toda la colección?

Son dos playeras, una chamarra, una sudadera, un gorrito y un pantalón en diferentes tonalidades de negro, con algunas piezas inspiradas en la canción “World In Motion” que el grupo lanzó como parte de la campaña de la Selección de Inglaterra rumbo al Mundial de Italia 1990. Estas piezas salieron ya en el sitio web de Umbro y se pueden ordenar en el sitio web de la marca.

Se las dejamos a continuación con el precio real y el aproximado en pesos mexicanos al cambio actual (sin contar envío y todo eso) por si en una de esas, se arman una prenda o la colección completita.

Sudadera: 55 libras esterlinas/cerca de $1500 pesos.

Chamarra con cuello: 65 libras/cerca de 1800 pesos.

Playera con cuello: 50 libras esterlinas/ cerca de 1400 pesos.

Playera: 35 libras/poco más de 90 pesos

Gorro de pompón: 20 libras/poco más de 500 pesos.

Balón: 30 libras/poco más de 800 pesos.