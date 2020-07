Nick McCarthy (ex Franz Ferdinand) anuncia los detalles del primer disco de su proyecto The Nix

Por ahí dicen que los cambios siempre son buenos, pues nos ayudan a refrescar la mente y enfocarnos en lo que realmente queremos hacer. Eso es justo lo que Nick McCarthy vivió en 2016, cuando decidió voluntariamente renunciar a Franz Ferdinand para explorar otra clase de ritmos y sonidos, los cuales se alejaban por completo de los guitarrazos estruendosos a los que la banda de Escocia nos tiene acostumbrados.

A partir de ese momento, emprendió un camino musical que lo ha llevado por un montón de lugares, conociendo a personas que puedan aportarle algo más allá de lo que conocía. A este viaje se le sumó su amigo y productor, Seb Kellig, quien le ayudó a organizar todas las ideas que tenía en el estudio que ambos comparten, Sausage Studios, para crear algo completamente único y que sin duda emociona por completo.

El resultado de todo esto es The Nix, un proyecto donde mezclan ritmos como el reggae y pasajes electrónicos, en el que participan artistas de todos los rincones del planeta como Sergio Acosta de Zoé, KT Tunstall, Kwamie Liv, Laetitia Sadier de Stereolab, Khloe Anna, Philipp Plessmann, Manuela Gernedel y más.

Este 2020 lanzarán su primer disco de estudio, Sausage Studio Sessions, del cual hemos podido escuchar rolas como “The Highest” y “Until” Now All Is Well”, pero ahora Nick McCarthy y Seb Kellig nos presentan el tercer sencillo de este material discográfico, “Shoemonk”, que cuenta con la colaboración de la vocalista de Basement Jaxx, Vula Malinga.

Y vaya que es una excelente rola

En esta nueva canción, podemos escuchar como es que Nick McCarthy y Seb Kellig siguen incursionando en el reggae y el dub. Sin embargo, a diferencia de las rolas que nos han presentado antes y que tienen el mismo género como base rítmica, acá nos muestran que pueden renovar por completo el sonido, metiéndole algunas guitarras distorsionadas que contrastan muy bien con el ritmo relajado.

Sobra decir que la voz de Vula brilla por completo, pues le aporta muchísimo sentimiento a la canción. Sobre la letra de “Shoemonk”, Seb Kellig dijo que: “Lleva un ritmo bastante raro que puede aplicarse a cualquier escenario de la vida real, un sueño borroso, un vuelo a través de un maravilloso paisaje, una oda al amor, traición y celos”.

Además, viene con un increíble video

Y para acompañar el estreno de esta rola, Seb y Nick compartieron el videoclip oficial, el cual fue dirigido por Jim Parkyn –quien ha trabajado para el famosísimo estudio Aardman–. En él vemos a las versiones en plastilina de McCarthy, Kellig y Vula Malinga, los cuales viven una historia un tanto complicada, donde las emociones y unas fotos un tanto prohibidas complican todo.

Sobre trabajar con The Nix, Parkyn mencionó que siempre tuvo ganas de entrarle a un proyecto que tuviera que ver con la música, pero fue gracias a este par que por fin se le hizo. Además, dijo que utilizó una técnica especial para traernos este video: “Me gustó la idea de hacer cada escena en un tablero y usando plastilina con reactiva a la luz UV me dio la oportunidad de cambiar la transición de escenas de una manera divertida. Este proceso ha abierto todo un mundo de cómic que podré explotar”.

Sausage Studio Sessions, el álbum debut de The Nix se estrenará en plataformas digitales el próximo 30 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue a ese día, escuchen a continuación “Shoemank”, la nueva rola que Nick McCarthy y Seb Kellig traen para nosotros junto a Vula Malinga:

Por cierto, si quieren conocer más detalles sobre este proyectazo de Nick McCarthy y la historia de cómo fue que colaboró con Sergio Acosta de Zoé, les dejamos la entrevista que tuvimos con él hace algunos días en #SopitasXAireLibre: