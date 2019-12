A días de dejar un año más en el pasado, los ojos ya están bien puestos en lo que nos espera para el próximo. Nuevas reuniones, nuevos discos, conciertos… todo eso que nos hace vibrar durante el año. La más reciente de todas, es la confirmación del regreso de Nine Inch Nails (NIN) al estudio de grabación para lanzar un nuevo disco y el anuncio de una gira en el 2020.

En una nueva entrevista con Revolver, el líder Trent Reznor reveló que la banda planea grabar nueva música y salir de gira el próximo año. Los encargados de dar la noticia en primera instancia, fueron los fan a través de Reddit, después de obtener una copia temprana de la revista y publicar la información.

En la edición de enero de 2020 de Revolver, Reznor figuró en la portada para contar una historia de Nine Inch Nails. El escritor del artículo se enfoca en el trabajo reciente de Reznor sobre bandas sonoras y su participación en el soundtrack de la próxima serie de HBO Watchmen junto a Atticus Ross antes de mencionar a Nine Inch Nails. Desde que lanzaron Bad Witch en 2018, la banda ha estado relativamente callada desde que realizó su respectiva gira.

“Pero Nine Inch Nails no se nos ha olvidado”, dice el artículo. “La banda lanzó recientemente ‘la edición definitiva’ de su álbum de 2005 With Teeth, y en 2020, Reznor y Ross planean llevar al grupo de vuelta a la gira, así como grabar nueva música Nine Inch Nails”.

Por el momento, esa es toda la información que se tiene sobre los planes de NIN. La dirección que tomarán en este nuevo proyecto, así como fechas y más detalles, son completamente desconocidos. Pero bueno, las noticias que llegaron son suficientes para animarnos y esperar pacientemente por esa música.

Ultimamente, Reznor ha estado en una muy buena racha consiguiendo soundtracks para producir. Además del ya mencionado para Watchmen, ha hecho los de Bird Box, Waves y The Woman in the Window.