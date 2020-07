Nine Inch Nails, The Prodigy y Green Day: Éntrenle a los conciertos de Summer Sonic Festival 2020

A nosotros nos dijeron que en dos meses ya estábamos afuera. Han pasado más de 4 y aquí seguimos… Afortunadamente, hemos sido acompañados de una u otra forma por nuestros artistas y bandas favoritas. Se han mega rifado. La industria musical en el peor momento de su historia ha hecho hasta lo imposible por estar cerca de nosotros. El Summer Sonic Festival es el ejemplo perfecto, que para su edición 2020, nos va a compartir conciertos de lujo de bandas como Nine Inch Nails, The Prodigy y Green Day.

También puedes leer: ¡PREPAREN LOS OÍDOS! TRENT REZNOR ESTÁ TRABAJANDO EN MÚSICA NUEVA PARA NINE INCH NAILS

Nada mal, ¿cierto? No hay día malo para regalarnos una dosis de Trent Reznor, Keith Flint y Billie Joe Armstrong. Lo mejor de todo, es que el Summer Sonic transmitirá sus legendarios conciertos en vivo el 22 y 23 de julio de forma gratuita a través del canal de YouTube. Vaya manera de cortar la semana y lo pueden hacer con un sólo click aquí.

Por si los nombres que mencionamos no te llenaron de emoción (que deducimos que sí porque aquí estás leyendo) también tienen que saber que Rihanna y X Japan también estarán proyectando uno de sus conciertos de archivo.

Para que no le busquen, la fecha a la que le quieren poner atención es el segundo día. El jueves 23 de julio verá los sets épicos Green Day del 2012, Nine Inch Nails del 2009, Rihanna del 2012, The Prodigy del 2008 y X Japan del 2011.

Para probar si son realmente los fanáticos que dicen ser en las fiestas con los amigos, las actuaciones de Summer Sonic estarán disponibles para transmisión, durante 24 horas solo a partir de las 6:00 a.m. hora de la Cuidad de México. Nada imposible para un verdadero fan de Nine Inch Nails.

Summer Sonic Festival

El Summer Sonic Festival es un festival anual de rock en Japón que se celebra al mismo tiempo en Osaka y Chiba. La mayoría de las bandas que tocan en Osaka el primer día van a Chiba al día siguiente y viceversa. Un excelente formato que le permitió a un festival pequeño empezar a reclutar a algunas de las bandas más importantes del mundo.

Los carteles siempre contienen muchos músicos de rock japoneses de las principales compañías discográficas independientes y también actos internacionales de primer nivel.