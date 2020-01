Krist Novoselic, Pat Smear y Dave Grohl, integrantes de Nirvana, volvieron a reunirse la noche de ayer en una pequeña presentación muy especial. Y es que el trío se presentó junto a St. Vincent y Beck, además de la participación especial de la hija del propio Dave Grohl, Violet, todo por una buena causa.

El emotivo encuentro se dio en la gala “Heaven is Rock & Roll” en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. La actuación de los legendarios integrantes de Nirvana fue muy breve, pues solo consistió en la interpretación de cinco canciones.

Violet Grohl, St. Vincent y Beck fueron los encargados de la voz en cada una de las rolas que se entonaron. Lithium, In Bloom, Been a son, The Man Who Sold the World y Heart -Shaped Box (esta última interpretada por la pequeña y talentosa Violet), fue el setlist del mini concierto.

Pero tal como leíste en el titular, esta presentación tuvo una buena causa. Todas las ganancias de la mencionada Heaven is Rock & Roll Gala, fueron destinadas para The Art of Elysium, una organización norteamericana sin fines de lucro fundada en 1997 por Jennifer Howell, que apoya a personas que enfrentan diversas crisis emocionales por medio de programas con artistas voluntarios. Un evento que fue difundido hace unos días.

Ahora que conoces la historia, ¡vamos con la música! Disfruta a continuación del breve pero poderoso concierto de los integrantes de Nirvana, quienes no se reunían desde el 2018, durante un concierto de Foo Fighters en el festival Cal Jam, un evento organizado por la banda de Dave Grohl y en donde los miembros de la agrupación liderada por el fallecido Kurt Cobain, se reunieron para deleitar a algunos de los fans con canciones como “Smells Like Teen Spirit”, entre otras.