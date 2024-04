El video por el cual No Doubt habría invitado a Olivia Rodrigo a cantar "Bathwater" en Coachella 2024

Lo que necesitas saber: Olivia Rodrigo apareció con No Doubt en Coachella 2024 para cantar "Bathwater". Y un viejo video podría ser el responsable de esta colaboración que todo el mundo ha comentado en redes sociales.

Aunque no eran precisamente el acto estelar de la noche en el segundo día de Coachella 2024, No Doubt sí era de las bandas imperdibles y esperadas en la edición del festival de música este año. Y vaya que Gwen Stefani y compañía no decepcionaron a nadie.

La agrupación se reunió tras nueve años y lo hicieron en el escenario principal de Coachella donde miles de personas no pudieron evitar entregarse a la nostalgia y a la energía que No Doubt derrochó entre éxitazos como “Don’t Speak”, fotos antiguas de la banda y hasta un breve homenaje al género del ska.

No Doubt en Coachella 2024. Foto: Getty Images

No Doubt dio un show bastante comentado en Coachella 2024

Pero hubo un momento del show de la banda estadounidense que dio de qué hablar en redes sociales y ese fue el de Olivia Rodrigo. La artista de 21 años apareció para acompañar a Gwen en una muy intensa interpretación de “Bathwater”, que para muchos fue de los mejores momentos de la noche.

Después de echarse “Total Hate ’95”, una canción que No Doubt no tocaba en vivo desde el 2012, Gwen Stefani dio la bienvenida a Olivia Rodrigo, que entró al escenario vistiendo una playera de tirantes que tenía escrita la leyenda “I love ND” (yo amo a No Doubt).

Olivia Rodrigo fue la invitada especial de No Doubt en Coachella. Foto: Especial

Olivia Rodrigo apareció con No Doubt para cantar “Bathwater”

Aunque para algunos no fue tanto una sorpresa –porque desde horas antes se corrió el rumor en internet–, a muchos sí nos deslumbró la química amistosa entre Gwen y Olivia, pues la líder de No Doubt hasta se refirió a Rodrigo como su “pequeña vampira”.

Seguramente en redes sociales –si es que no se echaron el show a través de la transmisión de YouTube– ya vieron videos de este momentazo entre Olivia Rodrigo y No Doubt en Coachella 2024. Una colaboración con la que seguramente Rodrigo soñó durante años.

Gwen Stefani y Olivia Rodrigo en Coachella 2024. Foto: John Shearer vía Gwen Stefani (X)

No es secreto que Olivia Rodrigo es fan de Gwen Stefani

Y es que Olivia Rodrigo es MUY fan de Gwen Stefani. Por ejemplo, en febrero de 2021 y durante una entrevista en el programa The Travis Mills Show, la cantante de “Good 4 U” habló de cómo Gwen la inspira en su manera de escribir canciones.

“Me encanta No Doubt. Creo que Gwen Stefani es una de mis compositoras favoritas”, dijo Rodrigo en ese entonces al chulear la honestidad de la cantante de 54 años en canciones como “Simple Kind of Life”, donde Gwen habla de querer tener una familia y sentirse conflictuada por estar en una banda.

Siempre ha admirado la manera de componer de la vocalista de No Doubt

“Incluso en esa canción, ella dice: ‘Siempre pensé que sería mamá’. Yo digo: ‘¿Quién dice eso?’ Eso es genial”, mencionó Olivia Rodrigo durante su aparición, asegurando que Gwen tiene la habilidad de poner en canciones que son transparentes.

“Todo el mundo lo piensa, pero supongo que nadie siempre tiene la inteligencia para ponerlo en una canción. Y ella lo hace. Es tan brutalmente honesta y emocional y estoy obsesionada con ella”, puntualizó Olivia sobre su admiración a Gwen en términos de escribir canciones.

Foto: Getty Images

“Es un ejemplo de una artista que desafía los estereotipos”

Otro ejemplo más reciente son las declaraciones que Olivia Rodrigo dio a la revista Nylon, donde elogió a la cantautora: “La capacidad de Gwen para evolucionar y explorar diferentes estilos de música, composición y estética sin dejar de ser fiel a sí misma es increíblemente inspiradora”, mencionó Rodrigo.

“Para mí, ella es un excelente ejemplo de una artista que desafía los estereotipos y los límites preconcebidos y simplemente hace cosas que cree que son geniales. Si eso no es un verdadero artista, no sé qué lo es”, recalca Olivia Rodrigo sobre su ídola, a quien descubrió a los 15 años con el disco ‘Return of Saturn’ de No Doubt.

Olivia Rodrigo hasta ha covereado canciones de No Doubt

“Ella canta sin pedir disculpas sobre cosas que van desde querer besarse con alguien hasta fantasear con tener un marido e hijos. Hay mucho corazón en cada palabra que dice, y cada canción parece sacada del diario de la chica más genial que conoces”, afirmó Olivia Rodrigo días antes de aparecer con No Doubt en Coachella.

Pero eso no es todo: durante su tour de 2022, Olivia Rodrigo agregó a su setlist un cover a “Just a Girl”, una canción feminista que Gwen escribió hace 29 años y donde habla de las normas sociales que se les imponen a las mujeres y cómo estas las afectan.

Un video de cumpleaños pudo haber concretado esta colaboración entre Olivia Rodrigo y No Doubt

Pero si Olivia Rodrigo mencionó cómo la inspiró “Simple Kind of Life” o hasta practicó con el cover de “Just a Girl”, ¿entonces por qué No Doubt la invitó a echarse un dueto para la canción “Bathwater”? Probablemente sea gracias a un video que Olivia Rodrigo publicó hace tres años.

Resulta que al cumplir 18 años, Olivia Rodrigo hizo un video donde mencionaba sus 18 canciones favoritas. Una de ellas fue dicho éxito que No Doubt incluyó en su disco ‘Return of Saturn’, en el año 2000, que tres años después Olivia cantaría sobre el escenario de uno de los festivales de música más importantes del mundo.

Y quizá por eso mismo fue que la invitaron a cantar “Bathwater”

“Amo esta canción, amo a Gwen Stefani más que a nada, creo que es una gran compositora y esta canción es tan honesta. Ella sólo habla sobre ser insegura en tu relación y ser celosa o cosas así”, dice Olivia Rodrigo en el video de su playlist cumpleañera.

“Nunca escuché a nadie a una compositora hablar sobre eso en la manera en la que ella lo hace en esta canción”, dijo la intérprete de “Vampire” en el clip que les dejaremos a continuación (si es que no lo habían visto):

No sabemos con certeza, pero la teoría de que Gwen Stefani vio este video y decidió darle a Olivia Rodrigo uno de los momentos más importantes de su vida y carrera musical, no suena nada descabellada. ¿O ustedes qué opinan al respecto?

