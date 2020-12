¡Noel Gallagher cierra el año lanzando la rola “We’re Gonna Get There In The End”!

Estamos literal, a unas cuantas horas de que por fin se termine el 2020, el año más extraño que nos ha tocado vivir como humanidad y que nos trajo un montón de cambios. Hablando específicamente de la música, nos tocó ver cómo se cancelaron conciertos y festivales en vivo en todo el mundo, aunque también llegaron los shows en línea y algunos artistas aprovecharon sus días encerrados para componer rolas, como el caso de Noel Gallagher.

Como recordarán, el exguitarrista y mente maestra detrás de Oasis –a diferencia de Liam– anduvo bastante calladito todo este tiempo. En marzo y antes de que el coronavirus se convirtiera en pandemia, lanzó un EP llamado Blue Moon Rising, pero a partir de ahí casi no supimos mucho sobre él; más allá de sus polémicas declaraciones sobre el uso del cubrebocas y su participación en el aniversario 25 del (What’s The Story) Morning Glory?

También puedes leer: “NOS ESTÁN QUITANDO LIBERTADES”: NOEL GALLAGHER SE NIEGA A USAR UNA MASCARILLA PARA SALIR A LA CALLE

Noel Gallagher nos da el último regalo del 2020

Hace alguna semanas, Noel Gallagher dijo que estaba trabajando y componiendo música en casa; es más, se aventuró a decir que sonaba un poco a The Cure. Pero ahora, nos demostró que si ha trabajado en cuarentena, pues en redes sociales anunció que en la víspera de Año Nuevo estrenaría una rola junto a los High Flying Birds llamada “We’re Gonna Get There In The End”, una canción un tanto especial.

Según lo que el mayor de los Gallagher declaró en su cuenta de Instagram, en realidad este es un demo, aunque para ser honestos suena como una canción completa: “He estado escribiendo y componiendo últimamente, y he hecho un pequeño demo de una canción que escribí hace un par de semanas que en realidad terminó sonando muy bien… la letra es bastante adecuada para los tiempos que corren y creo que me gustaría compartirla con ustedes”.

Y algo hay de eso en esta rola, pues tiene un ritmo bastante positivo gracias a una base sólida de guitarra, bajo, batería. Por supuesto que tampoco podemos dejar de lado la voz de Noel, pues tenía mucho tiempo que no lo escuchábamos cantando sobre esta clase de cosas, dando un mensaje de esperanza que a momentos nos recuerda a Oasis y que para ser honestos, está fuertemente influenciado por los traumas de este año.

Mejor no les contamos más, dejen lo que están haciendo y prepárense para recibir el Año Nuevo escuchando “We’re Gonna Get There In The End”, la rola con la que Noel Gallagher despide el caótico 2020: