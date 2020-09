“Nos están quitando libertades”: Noel Gallagher se niega a usar una mascarilla para salir a la calle

A estas alturas de la pandemia, pensábamos que a la gran mayoría le había quedado claro que debemos usar cubrebocas, mascarillas o caretas para salir a la calle de ser necesario y así evitar cualquier contagio de coronavirus. Sin embargo, y a pesar de las miles de muertes que hay en todo el mundo, parece que no todos están conscientes de esto, o al menos eso nos dejó más o menos claro Noel Gallagher.

El exguitarrista y la mente creativa detrás de Oasis siempre ha dado de qué hablar –junto a su hermano Liam– por sus declaraciones tan peculiares, su apellido por sí solo va de la mano con la polémica. Pero en esta ocasión llamó la atención porque como dirían por ahí, está viendo y no ve, pues se niega a usar una mascarilla y rechazando todas las medidas que se tomaron en el Reino Unido para frenar al COVID-19.

Noel Gallagher se va en contra del uso de la mascarilla

Resulta que Noel Gallagher fue el invitado especial en el podcast del presentador británico, Matt Morgan. Aprovechando los micrófonos, se descosió y para empezar dijo que todo el asunto con el coronavirus era una tontería: “Se supone que debes usarlos en Selfridges (un supermercado), pero puedes ir al pub y estar rodeado de cada maldito idiota. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como, ‘oh, en realidad, no tenemos el virus en los pubs, pero lo tenemos en Selfridges'”.

De acuerdo con The Guardian, respecto al uso de la mascarilla en el transporta público en el Reino Unido, el líder de High Flying Birds mencionó: “Iba a ir a Manchester la otra semana y un tipo me dijo ‘¿puedes ponerte el cubrebocas, porque la policía de transporte subirá y te multará con mil libras? Pero no tienes que ponértelo si estás comiendo’. Así que estaba diciendo ‘Oh, claro, este virus asesino que está barriendo el tren vendrá y me atacará, pero si me ve comiendo un sándwich me dejará en paz y me preguntará, ¿estás almorzando?'”.

Todo es una tontería para él

Cuando Matt Morgan le contestó que los cubrebocas y mascarillas ayudan a prevenir la propagación del virus, Noel Gallagher afirmó que no hay una ley que lo obligue, lo cual es falso: “Escúchame, no es una ley. Ahora nos están quitando demasiadas malditas libertades”. Ya para terminar, contó que se la hicieron de a tos en un supermercado por no no usar un cubrebocas y hasta exigió ver al gerente para explicar por qué no lo llevaba puesto.

“Me importa una mierda. Elijo no usarla y si contraigo el virus, lo tengo yo, y nadie más. Si todos los demás idiotas llevan una mascarilla no se la quitaré, y si la tengo, no me la quitarán. Creo que es una tontería” cerró el guitarrista. Cabe recordar que en el Reino Unido hasta el día en que se escribe esta nota hay 374 mil 228 casos confirmados de coronavirus y lamentablemente han perdido la vida 41 mil 664 personas a causa del COVID-19.

Si no nos creen, a continuación les dejamos el audio de la entrevista de Noel Gallagher en el podcast de Matt Morgan para que ustedes mismos lo escuchen:

El mayor de los Gallagher no es el único músico que se niega a usar mascarillas

Otro músico originario de Manchester que llamó la atención por su opinión sobre las mascarilla fue el líder y frontman de The Stone Roses, Ian Brown. Hace algunas semanas, el cantante dejó a todos con el ojo cuadrado cuando usó su cuenta de Twitter para hablar sobre este tema tan polémico, pues se le fue a la yugular al gobierno del Reino Unido y sobre todo a los medios de comunicación por lo que está ocurriendo con la pandemia –muy al estilo de Paty Navidad, jiar jiar–

“Sin encierro, sin pruebas, sin pistas, sin máscaras, sin vacunas. Así que ahora soy un teórico de la conspiración, un término inventado por los medios de comunicación para desacreditar a aquellos que pueden oler y ver a través de las mentiras y la propaganda del gobierno y los medios de comunicación” escribió Brown, y desde entonces sigue hablando de las mascarillas y las estrategias que están tomando en su país para controlar al coronavirus.