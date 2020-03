Cuando Guns N’ Roses eligió a México como primer punto para iniciar la gira “Get On The Nightrain” en Latinoamérica, no se equivocó. En plena víspera del ‘Vive Latino 2020’, la Ciudad de México, es la única de sus cuatro primeras presentaciones que sigue en pie. Los conciertos en Costa Rica, Guatemala, Ecuador, Perú y han sido postergadas hasta nuevo aviso como medidas precautorias por el coronavirus COVID-19.

Pero eso no es todo, de 25 presentaciones que tienen pactadas en América Latina y Europa, 17 han sido canceladas, suspendidas o aplazadas. Ahora sí que la banda californiana tendrá que “No llorar” y tener un poco de “Paciencia”, hasta que la propagación del virus cese o bien, se adopten nuevas medidas oficiales para que los eventos masivos puedan retomarse.

El 11 de marzo del 2020, el grupo de Hard Rock y Heavy Metal, anunció a través de su cuenta de Twitter que el concierto programado para el 18 de marzo en San José, Costa Rica, sería pospuesto siguiendo las normas gubernamentales. Para su mala suerte, ese mismo día por la noche, el gobierno de Lenín Moreno, hizo una declaratoria de emergencia sanitaria en Ecuador, reprogramando la presentación de Guns N’ Roses, con un 84% de entradas vendidas.

La banda liderada por Ax’l Rose anunció en su página web que los boletos comprados oportunamente, servirían para el próximo show. Pero, cuando pensaron que la tempestad había pasado, el gobierno de Perú suspendió los actos masivos, por lo que el concierto programado para el 24 de marzo en Lima, también se caería.

Las únicas fechas que aún tienen confirmadas en lo que resta del mes, son la del 14 de Marzo dentro del Festival ‘Vive Latino’, en la Ciudad de México, así como su participación en el Festival “Lollapalooza”, que se llevará a cabo en Chile, Argentina, Brasil y Colombia, los días 27, 29 de marzo, 3 y 5 de abril respectivamente.

Claramente, de la eventualidad del coronavirus nadie se salva, pero si aquí a los fans les fue difícil subirse al ‘Nightrain’, en Europa el desafío les será mayor. Slash, Duff McKagan y el resto de los integrantes, tendrán que esperar a que en España, Lisboa, Italia, Múnich, el Reino Unido, Hamburgo, Gran Bretaña y el resto de los países donde planeaban tocar, les den luz verde para continuar su gira.

Como dicen por ahí, serán muchos los llamados y poco los elegidos. A pesar de la explosiva personalidad que caracteriza a cada uno de los integrantes, parece que han tomado muy bien la reprogramación del resto de la gira. Pero lo mejor, es que la banda, no se ha cansado de mostrar su emoción por el concierto de esta noche en el Foro Sol, lo que garantiza que el primer ‘toquín’ de Guns N’ Roses en el festival masivo y uno de los más importantes del país, será absolutamente épico.