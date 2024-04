Lo que necesitas saber: Rey Pila está de vuelta con un par de nuevas rolas y acá se las dejamos por si no las han escuchado.

¿Será que se viene nuevo disco de la banda? Estaría buenísimo… pero mientras, lo que tenemos son un par de nuevas canciones de Rey Pila con todo y sorpresa incluida.

La banda lanzó este sencillo doble con los títulos de “Ani Oni” y “Fantasma”, con lo que la banda nos trae algo de nueva música tras su último disco Velox Veritas.

Rey Pila. Instagram @reypila

Escucha la nuevas canciones de Rey Pila aquí

Justamente, han pasado cuatro años desde aquel último álbum. Luego, se atravesó la pandemia y, los integrantes se dieron chance de darle vuelo a otros proyectos como el regreso de Los Dynamite (a quienes vimos tanto en el Vive Latino como en el Teatro Metropólitan) o incluso esta nueva banda llamada iii’s que agregamos a nuestra lista de proyectos mexicanos a seguir.

Y aunque han estado ocupados, claro que también encontraron un tiempo para seguir componiendo con Rey Pila. Para “Ani Oni”, podemos escuchar una canción de ritmo constante con arreglos de guitarra y sintetizadores que dan una vibra muy darkwave.

La letra se desarrolla desde la perspectiva de una persona que da la sensación de sentirse desesperada por su entorno… y es ahí cuando le pide a otra persona que le de soporte. “Déjame saber que estas cerca, no me dejes. No me importa si estamos perdidos“, dicen los versos.

Otra de las nuevas canciones de Rey Pila es “Fantasma”, la cual en realidad viene con un rollo muy distinto de la anterior. Si tuviéramos que darle alguna explicación al sonido de esta rola, sería algo como ‘dark-funky’ con un inicio que incluso trae alguna vibra cumbiera.

La canción se habla desde la perspectiva de una persona que no se muestra segura de mostrar sus emociones o que se le dificulta expresar lo que siente. Y bueno, todo esa situación provoca que su ser querido se aleje. Échenle oído por acá.

Rey Pila abrirá algunos shows para Justice

Las nuevas canciones de Rey Pila llegan precisamente cuando la banda se prepara para sumarse al paso de Justice por México. Diego Solórzano y compañía acompañarán al dúo francés como teloneros en los shows que darán en Monterrey y Guadalajara los días 23 y 25 de abril próximos.

Y luego, tocará ver a Justice como parte de festival Vaivén el próximo sábado 27 de abril. ¿Ya listos o qué onda? Acá les dejamos los horarios del festival por si no los han checado.

Rey Pila serán invitados en los conciertos de Justice en Monterrey y Guadalajara. Foto: OCESA.

